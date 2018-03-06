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10年薪水26億美元 特斯拉打算付給馬斯克 不過有

鉅亨網2018/03/06 15:34
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兩大股東服務構之一忠告投資人，特斯拉 (TSLA-US) 計劃給予 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 超過 10 年的薪資 26 億美元，對於股東來說代價太高，而且攤薄太多，在關鍵的股東投票時要小心行事。

股務代理服務 Glass Lewis 周一發表報告指出，特斯拉的建議「特別之處在於它提供了不同等級的成功水平定義，從值得注意到無與倫比，作為考量薪酬水平的基礎，」而又同時允許馬斯克與公司保持距離。

Glass Lewis 說，潛在的「初期和未來對股東的攤薄影響，以及即使沒有相應的出色表現也可能獲得非凡的薪酬水平，這導致我們建議股東反對這一提議。」

特斯拉拒絕對股務代理服務商的建議發表評論。另一家較大的競爭對手股東服務機構表示，它尚未提出建議。

特斯拉上個月公布了 10 年計畫，將馬斯克的薪酬計劃與一系列標準掛鉤，包括特斯拉資本額的終極目標達到 6.5 億美元。該公司的市值目前徘徊在 560 億美元左右。

薪酬方案被廣泛認為是留下馬斯克的行動，讓他在未來幾年內至少繼續擔任執行主席兼首席產品官，並以 2012 年早期的馬斯克計畫為藍本。

它建議授予股票期權，這些股票期權將分 12 次授予，每次實現都與募資的業績目標以及營運目標相關聯。特斯拉計畫支付 26 億美元─Glass Lewis 估計約 37 億美元。如果 12 次目標都沒有達成，馬斯克將不會獲得任何款項。

Glass Lewis 說，特斯拉的股東也應該警惕股權的進一步集中化。如果獲得全額支付，馬斯克將持有該公司 28.3% 的股份，儘管特斯拉在文件中表示，由此產生的所有權將會稀釋。

「儘管如此，考慮到他目前是公司的第一大股東，特別是鑑於我們對支付所產生的攤薄水平的擔憂，我們非常清楚這種安排對其他股東的影響。」Glass Lewis 說，「公司董事會對他現有的股權水平『非常重視』，但這一考慮的影響只能留在想像中。」

特斯拉表示，董事會在 1 月 21 日同意支付馬斯克獎勵，但必須等到 3 月底的股東特別會議批准。

特斯拉股價
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