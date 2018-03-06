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娛樂

「蘇打綠」青峰雨中苦等追星　獻情書向她示愛

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/06 15:44
▲青峰（右）變成小迷弟，送上情書向喜愛的歌手Tori Amos示愛。（圖／吳青峰提供 , 2018.03.06）
▲青峰（右）變成小迷弟，送上情書向喜愛的歌手Tori Amos示愛。（圖／吳青峰提供 , 2018.03.06）

「蘇打綠」青峰休團期間改當追星族，去年底因緣際會籌畫了一趟40天、橫跨三大洲的「追星之旅」，把自己最愛的Tori Amos、珠兒（Jewel）共六組國外歌手的演唱會一次追完，樂當小粉絲。此外趁著空檔他還跑去探望在波士頓念書的團員家凱，這40天之旅堪稱充電及激發靈感之旅，過程難忘又充實，青峰因此決定把此行紀實影片剪輯成6支花絮短片，將從3月初起每個禮拜四晚上九點上傳至臉書粉絲團。

為了追偶像看演唱會，青峰這次40天看演唱會之旅橫跨亞洲、美洲、歐洲三大洲來圓夢。生平第一次追星的他就上手，跟偶像近距離合照寒暄不說，看到偶像激動不已的他秒變追星少年，不但寫情書還在大雨中等，他笑說：｢這兩個月學到很多東西，之後可以考慮開一個追星旅行團或授課班！」


▲青峰將這40天的追星之旅拍攝成紀錄片。（圖／吳青峰提供 , 2018.03.06）

處女座的他秉持以小資旅行的精神完成了這次旅程，讓大家跌破眼鏡之餘，也好奇青峰究竟如何用最經濟實惠的方式來旅行？青峰表示，｢我旅行一向都是走『小資路線』，除了省吃儉用之餘，所謂『出外靠朋友』，所以我到每個國家就會找住在當地的同學學姊啊，或是借住在朋友家，而且我完全不介意打通舖或睡在客廳，反正就只是睡覺。」

40天中總共看了十場演唱會的青峰，光是Tori Amos就看了五場，被青峰稱為影響自己音樂之路最深的Tori Amos可說是他畢生的偶像。身為台灣金曲獎樂團主唱的青峰在Tori Amos面前完全變成一位迷弟，除了在演唱會後跑到會場後門堵明星，甚至還寫了一大封情書告白信給Tori，在大雨滂沱中要拿給她，青峰笑說，｢沒想到居然有機會在後台出口等到她， 我跟Tori說我為了要看她的演唱會等了20年，然後她就很nice主動跟我合照了！不過後來第二次就沒等到她，只好託人把我準備的第一張單曲及情書拿給她經紀人，雖然有點小遺憾，但我已經心滿意足了！」


▲喜愛Tori Amos的青峰，看了5場對方的演唱會，還特別在後台等待簽名。（圖／吳青峰提供 , 2018.03.06）

關鍵字蘇打綠青峰tori amos
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