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新北舉辦蔬果特賣會　搶救崩跌菜價

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/06 16:08
▲新北市長朱立倫鼓勵民眾踴躍採購蔬果，以行動支持農友。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長朱立倫鼓勵民眾踴躍採購蔬果，以行動支持農友。（圖／新北市政府提供）

台北農產運銷公司密集休市，年後蔬菜因到貨量爆增而拍賣價暴跌，為了搶救崩跌的菜價，新北市果菜運銷公司今(6)、明(7)兩天，在新北市政府地下1樓、板橋區農會及板橋小遠百大門口舉辦蔬果特賣會，新北市長朱立倫親自到場促銷蔬果，鼓勵民眾踴躍採購，以行動支持農友。

朱立倫指出，由於拍賣市場連續休市3天，產地價格低迷，為免菜賤傷農，市府已擴大產地採購，透過各種直購直銷方式刺激消費，雲林等產地可提供200公噸以上的生鮮蔬果給新北市，預計這2天可銷出188公噸，希望市民多支持農民，不僅可買到價格實惠的蔬果，也給予農民立即性協助。

新北市消保官調查，今(107)年2月16日至20日農曆春節休市5天，休市期間因為氣候良好，冬季蟲害也少，農民不需過度使用化學肥料及殺蟲劑即有好收成，蔬菜產量大增，初六開市市場需求旺盛，成交量爆增且價格合理。

但初七及初八市場已補貨充足，消費者因冰箱裏尚有年菜庫存而減少購買，價格開始下跌，至2月24日初九「天公生」連休3天，蔬菜無法標售，導致2月27日開市後菜價暴跌，受波及的菜農因此血本無歸，只能將不符採收成本的新鮮高品質蔬菜任其腐爛或作為堆肥。

新北果菜公司有鑑於3月5日起的3天休市可能會造成果菜價格再次崩盤，曾於2月24日連絡北農，建議取消3月5日及7日休市，但未獲採納，且貨運系統配合休市，而無法在這期間送貨；因此新北市果菜公司連絡各縣市蔬菜產銷班，以保證價收購蔬菜，並以產地直銷方式在3月6日、7日舉辦蔬果特賣會。

關鍵字北農蔬菜特賣會朱立倫
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