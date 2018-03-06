新北舉辦蔬果特賣會　搶救崩跌菜價

台北農產運銷公司密集休市，年後蔬菜因到貨量爆增而拍賣價暴跌，為了搶救崩跌的菜價，新北市果菜運銷公司今(6)、明(7)兩天，在新北市政府地下1樓、板橋區農會及板橋小遠百大門口舉辦蔬果特賣會，新北市長朱立倫親自到場促銷蔬果，鼓勵民眾踴躍採購，以行動支持農友。

朱立倫指出，由於拍賣市場連續休市3天，產地價格低迷，為免菜賤傷農，市府已擴大產地採購，透過各種直購直銷方式刺激消費，雲林等產地可提供200公噸以上的生鮮蔬果給新北市，預計這2天可銷出188公噸，希望市民多支持農民，不僅可買到價格實惠的蔬果，也給予農民立即性協助。