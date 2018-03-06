楊麗環：黨獨厚特定人選　魯明哲：不該黨內互打還打黨

楊麗環指出，桃園市黨部昨（5）日下午舉辦的市長參選人協調會，會後黨部發布新聞稿中宣稱，楊麗環、魯明哲及陳學聖3人已取得共識，將在3月25日至27日舉行黨內初選的民調；楊麗環痛批這完全是不實造假的新聞稿，協調會的過程，並未達成所謂「3月25至27日進行民調」的共識，並向黨中央喊話，盡快派人下來協調。

爭取國民黨提名參選桃園市長的楊麗環今（6）日召開記者會，抨擊國民黨桃園市黨部偏袒特定的人選、破壞遊戲規則，籲請黨中央派人來協調；另一位也有意爭取提名的魯明哲則回應，危急存亡之秋，黨內應團結槍口向外，不要黨內互打外，還打黨。

楊麗環表示，桃園市黨部從去年起至今，針對提名的時程變了8次之多，但她都盡全力的配合，就是希望以黨內的團結勝選為重；但桃園市黨部在辦理選務工作的過程中，明顯偏袒特定的參選人，只要特定的候選人不滿意，就能為其修改時程；質疑是否屆時民調結果不如該位參選人的意，桃園市黨部也要配合重做民調，直到特定候選人滿意為止？

針對楊麗環的指控，桃園市議員魯明哲回應，昨天的協調會上，他從頭到尾都無法順利發言，但卻有人針對最後他拋出退選的傳言大做文章；魯明哲承認的確說過「退選」這句話，但他也希望大家不要斷章取義，以為他真要退出選戰，只要市黨部的規畫合情合理，也確實能夠反映民意，他會遵守遊戲規則繼續參選到底，希望大家能槍口一致對外。

魯明哲說，3位參選的同志不要黨內互打還打黨，這讓支持國民黨的民眾情何以堪？也真心希望能有1個月的時間，讓他好好的整備宣傳，做好地方選民的動員，讓國民黨原本冷凍的選情能夠逐漸升溫，初選的結果出爐後，他一定會全力支持勝出的候選人；並期盼3位參選人在初選的過程中，能營造的團結氣氛，這才能有助於國民黨打贏年底的市長選戰。