進出口公會將帥班開始報名 政經大師開講

（中央社記者廖禹揚台北6日電）為協助企業轉型發展、培養國際貿易人才，台北市進出口商業同業公會今天表示，第4屆國際經營策略管理將帥班將在4月底開課，即日起開始報名，額滿為止。

因應全球詭譎多變的政經情勢，面對「大變革」時代來臨，台北市進出口商業同業公會表示，企業需要大師指引，以翻轉新思維、創造新商機。第4屆將帥班課程由台灣管理學大師許士軍、中原大學企管系教授呂鴻德、統一集團前總裁林蒼生擔任顧問規劃，並聘請北京大學光華管理學院訪問教授胡同來擔任主任，引導教學。

本屆課程涵蓋「全球布局策略」、「全球經貿新局」、「企業家心修練」、「智慧．傳承．躍升」、「全球經營智慧」、「跨國文化融合」、「數位經濟趨勢」、「王道．仁創．責任」等8大主題，請到近30位產官學界頂尖大師開講。