腸病毒疫情略升 接觸新生兒要注意

衛生福利部疾病管制署統計，第9週（2月25日至3月3日）健保腸病毒門急診就診達3484人次，雖未達流行臨界值，但高於2016及2017年同期（分別為2962及3123人次），近2週呈上升趨勢。

（中央社記者陳偉婷台北6日電）台灣近期腸病毒疫情略升，2月有兩名出生才幾天的新生兒感染腸病毒併發重症，其中一名男嬰還住在加護病房。醫師提醒，成人感染腸病毒可能無症狀但會傳染，接觸新生兒要注意。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，2名新生兒感染克沙奇B1型患者都是在2月上旬發病。一名北部女嬰，出生10天出現體溫降低、食慾不振、活動力下降，就醫住進加護病房，發現有肝炎、心肌炎及敗血症，檢驗發現是感染克沙奇B1型，治療2週後順利出院。

另一名重症新生兒是新北市的男嬰，出生3天就有發燒、呼吸急促、心肌炎、腦膜炎等問題，狀況嚴重，入住加護病房3週至今還沒出院，但狀況趨穩定。

蘇家彬表示，新生兒感染腸病毒的可能途徑是母體垂直感染或接觸無症狀的成人，新生兒感染的腸病毒類型以克沙奇B型及伊科病毒為主。一般腸病毒會有手足口症，但新生兒症狀較不典型，也不一定會有手足口症。

蘇家彬說，新生兒常見症狀包括發燒、躁動不安、倦怠、食慾不振、斑疹等，也可能出現咽峽炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道症狀，或嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。當病毒跑到肝臟就會有肝炎、跑到心臟會有心肌炎，跑到腦會有腦炎，且病程會很迅速，對新生兒生命造成嚴重威脅。

疾管署也提醒，準媽媽們應留意自身健康，產前14天起至分娩前後如有發燒、上呼吸道感染、腹瀉、肋肌痛等症狀，應告知醫師並與嬰幼兒採取適當隔離，探視新生兒時應避免直接觸摸嬰兒，且需配戴口罩與正確洗手，降低新生兒感染的機會。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，腸病毒疫情目前仍在低點，估計3月下旬可能逐漸升溫，民眾不可掉以輕心。

蘇家彬說，腸病毒傳染力強，家中有嬰幼兒的成人工作或外出返家務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手；家長及教托育機構應隨時留意嬰幼兒健康，落實生病不上課，降低病毒傳播的風險。（編輯：方沛清）1070306