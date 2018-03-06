離岸風電產業在地化 歐洲能源商辦說明會

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）沃旭能源（Orsted）公司今天和彰化縣政府合作，舉辦離岸風電本地供應商說明會，彰化縣長魏明谷致詞時說，縣府推動離岸風電，一定以「在地化」為優先考量，扶植在地的企業。

總部位於丹麥的沃旭能源公司在彰化外海35到60公里處規劃開發「大彰化離岸風電計畫」4座風場，總裝置發電容量可以達到2.4GW。

沃旭能源公司今天和彰化縣政府在彰基國際培訓中心舉辦離岸風電本地供應商說明會，出席的貴賓有魏明谷、沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)、DWP風電供應商平台總經理索爾森(Lene Skovsgaard Sorensen)等人。