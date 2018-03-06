台大醫師經營商業部落格 遭公懲會記過

（中央社記者王揚宇台北6日電）台大醫院公職醫師孔祥琪遭檢舉以「林氏璧」的名稱經營旅遊部落格及臉書，涉接受廠商分潤等商業行為；公懲會審理後認定孔祥琪違反公務員服務法，判他記過一次。

公務員懲戒委員會判決指出，根據教育部移送意旨，有民眾向法務部廉政署檢舉，指孔祥琪自民國102年7月1日起擔任國立台灣大學醫學院附設醫院公職醫師，但也在外面經營林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格及日本自助旅遊中毒者臉書。

移送意旨內容提到，孔祥琪除了介紹日本旅遊相關資訊外，有接受廠商試吃邀約、試住邀約、工商服務、分潤、代購等商業行為，而部落格文章大部分是由孔所寫。