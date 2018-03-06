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智慧製造試營運場域　鏈結產官學研平台

記者柳榮俊／台中報導2018/03/06 16:18
▲教育局落實產學訓用的技職教育目標。（圖／教育局提供 , 2018.3.6)
▲教育局落實產學訓用的技職教育目標。（圖／教育局提供 , 2018.3.6)

台中市政府、經濟部及工研院攜手合作，在精密機械園區打造「智慧製造試營運場域」，形成鏈結產官學研的平台。為落實產學訓用合一的技職教育目標，市府教育局推動學校與業者簽署合作意向書、鼓勵開設專班課程，全面推動工業4.0向下扎根，盼與智慧製造試營運場域結合，提升台中市學子就業力及競爭力。

教育局長彭富源日前參訪精密機械園區時指出，面對工業4.0及智慧機械的時代挑戰，學校課程規劃設計必須與產業結合，才能落實產學訓用的技職教育目標。因此，教育局邀請台中高工、大甲高工結合智慧製造試營運場域發展方向，課程內容讓學生實際體驗智慧機器製作流程，多元培育例如程式設計、大數據分析、手臂組裝與製程管理等領域人才。


▲教育局落實產學訓用的技職教育目標。（圖／教育局提供 , 2018.3.6)

另外，教育局積極推動15所市立國中、15所高級中等學校、6所科技大學與50家業者簽署合作意向書，並在台中高工開辦冷凍空調技術契合式人才培育專班，落實國中、高中、科大一條龍的培訓方式，大甲高工則開設自行車/智慧機械實用技能班；也與上銀科技合作打造Tai-Win(機器人學習車)等。

教育局表示，智慧製造試營運場域的建置，有助於向下延伸高中職技職教育功能，透過生涯發展與職業試探、實作體驗課程設計，引導學生適性發展，同時也提供多元銜接進路，促進在地就業。未來教育局將持續強化資訊系統運用，提升台中市學子就業力及競爭力。

關鍵字工業4.0台中高工技職教育
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