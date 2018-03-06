智慧製造試營運場域　鏈結產官學研平台

台中市政府、經濟部及工研院攜手合作，在精密機械園區打造「智慧製造試營運場域」，形成鏈結產官學研的平台。為落實產學訓用合一的技職教育目標，市府教育局推動學校與業者簽署合作意向書、鼓勵開設專班課程，全面推動工業4.0向下扎根，盼與智慧製造試營運場域結合，提升台中市學子就業力及競爭力。

教育局長彭富源日前參訪精密機械園區時指出，面對工業4.0及智慧機械的時代挑戰，學校課程規劃設計必須與產業結合，才能落實產學訓用的技職教育目標。因此，教育局邀請台中高工、大甲高工結合智慧製造試營運場域發展方向，課程內容讓學生實際體驗智慧機器製作流程，多元培育例如程式設計、大數據分析、手臂組裝與製程管理等領域人才。