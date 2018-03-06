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中央社

女性網購重民生經濟 衛生紙類增加20倍

中央社2018/03/06 15:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳政偉台北6日電）女性消費力與日俱增，網路購物業者發現，女性為主的消費類別今年第1季較去年同期成長2成以上，民生經濟、空污、減塑、智能科技都是主要項目，衛生紙更較去年第1季增20倍。

據聯合信用卡處理中心統計資料，女性信用卡消費總金額高出男性約16%，其中百貨商品的刷卡次數及金額更是男性的1倍以上，可見國內女性消費力驚人。

博客來今天發布銷售數據觀察，以女性為主的消費類別，今年第1季普遍較去年同期成長2成以上，特定類別甚至有高達20倍以上的成長，包含民生經濟、空污、減塑、智能科技等都是成長關鍵因素。

博客來觀察，購買居家生活用品的女性占比超過8成以上，女性儼然已是家庭消費主要的決策者，近日物價調漲議題延燒，帶動衛生紙類用品搶購，像是多品牌廚房用紙巾、衛生紙等，都較去年同期成長20倍。

此外，博客來也發現，女性對於民生經濟變化最為敏銳，民生食品如米麵南北貨、食用油、調味品等的銷售也較過往表現亮眼，今年第1季較去年同期成長2成。

博客來指出，物價波動除反映出民生用品表現外，也帶動博客來投資理財書籍購買，今年第1季較去年同期1到2成。

全球氣候變遷影響，造成氣溫遽變等環境問題，博客來發現，反映在以女性為主的美妝保養、服飾類別上，像是空污嚴重導致敏感肌問題，刺激醫美商品的銷量。

政府實行減塑政策，博客來表示，今年第1季購物提袋、手搖飲料杯套就較去年同期成長1倍以上，購買者更有超過8成為女性會員，凸顯女性對環境保護的關注。

受到隨身智能裝置興起與運動風潮盛行，博客來指出，智慧穿戴類業績成長超過2成，而主攻女性健康、美容小家電，女性消費會員數也逐年攀升。（編輯：林沂鋒）1070306

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