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娛樂

傅達仁驚傳過敏陷昏迷三天險死！　臉書曝「很想活」

娛樂中心／綜合報導2018/03/06 16:21
▲傅達仁出席兒子婚禮，目前靠著吃藥與打針苦撐。（圖／記者林柏年攝 , 2018.2.11）
▲傅達仁出席兒子婚禮，目前靠著吃藥與打針苦撐。（圖／記者林柏年攝 , 2018.2.11）

84歲前體育主播傅達仁罹患胰臟癌末期，去年10月稱只剩下2個月壽命，他積極推動安樂死，甚至要遠赴瑞士取得安樂死資格，而今天他傳出，因為止痛貼片引起過敏，陷入昏迷3天，在鬼門關前走一遭，昨（5）日也在臉書發表詩作表示：「其實我很想活，雖然我是安樂死的倡導者」，看得令人相當不捨。

根據《聯合報》報導，傅達仁前陣子因為貼止痛貼片引發過敏，陷入昏迷狀態，時間還長達三天，讓人相當緊張，他形容就像在鬼門關前走一遭，感覺得出他對死亡仍然有點恐懼，不過他仍期盼總統蔡英文，能盡快推動安樂死法案，「那樣就算痛死我也要留在台灣，但如果還是沒下文，我一樣會到瑞士。」


▲傅達仁先前出席兒子婚禮，副總統陳建仁致詞。（圖／記者林柏年攝 , 2018.2.11）

傅達仁在臉書上發表詩作，寫下：「題目是：其實我很想活。其實我很想活，，雖然我是『安樂死』的倡導者。」詩中描述，他在生命後期參與了兒子的婚禮，在生活中的花草樹木，是他心中的喜悅，山中的荊棘是他身上的病魔，在生活上體驗的一切，暗喻生命將邁入末期的狀態，最後再度強調：「其實我很想活，雖然我是『安樂死』的倡導者。」網友也在底下留言，替他加油打氣。

傅達仁臉書全文：

一個癌末者 在台上主婚的感覺
寫下一首詩歌 題目是：其實我很想活

其實我很想活
雖然我是「安樂死」的倡導者
日出日落 忽冷忽熱 全是上帝的傑作

𠒇（兒）子提前結婚 我上台為他們立約
一山一山的荆棘 是我身上的病魔
一𣗳（樹）一樹的花朵 是我心中的喜樂

風中一抹 䦨刪燈火 光芒雖弱
仍可照亮一絲黑暗的角落

其實我很想活
雖然我是「安樂死」的倡導者

關鍵字傅達仁安樂死
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