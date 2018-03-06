NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周錫瑋：辯論　不能太強求別人王浩宇發文酸繆德生　慘遭網友罵翻500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

台漁船遭日驅趕 朝野立委：日方應完整說明

中央社2018/03/06 15:53
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者劉冠廷台北6日電）台灣漁船遭日本取締，國民黨團今天表示，若日方無完整說明，立法院應不分朝野，立即要求駐日代表謝長廷回台說明；民進黨團幹事長何欣純說，前提是要先清楚知道日方的說明。

台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕；中國國民黨立法院黨團今天召開記者會，書記長李彥秀說，台灣漁船在合理的經濟海域遭到攻擊，外交部的態度是過於軟弱，而這件事發生在台日漁業談判前夕，這是否是日方給的下馬威？

李彥秀說，若得不到日方善意的說明，犧牲的是漁民的權益，接下來是不是可能犧牲國人的食安，進口日本核災食品？這兩天若沒得到日方完整說明，立法院不分朝野黨派，應立即要求謝長廷返台，完整交代整件事後續引起的效應。

與會的國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，此事涉及主權及以及人民捕魚的權利，政府不可以低調、委曲求全，謝長廷應提出強烈抗議，並要求日方保證，不能再發生類似事件。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，表達嚴正抗議，且要日方完整說明，這是最重要的；至於要求謝長廷回立法院備詢，這是立委的職權，她沒意見，但前提必須要先清楚知道日方的說明。

何欣純說，謝長廷第一時間應該是去要求日方說明，這樣才能檢視日方的說明是否正確。（編輯：楊玫寧）1070306

吳釗燮：爭議水域列台日漁業...東京食品展開幕 台灣132...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan