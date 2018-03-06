台漁船遭日驅趕 朝野立委：日方應完整說明

（中央社記者劉冠廷台北6日電）台灣漁船遭日本取締，國民黨團今天表示，若日方無完整說明，立法院應不分朝野，立即要求駐日代表謝長廷回台說明；民進黨團幹事長何欣純說，前提是要先清楚知道日方的說明。

台灣娛樂漁船東半球28號3日和4日在台日重疊經濟海域內遭日本取締追趕；中國國民黨立法院黨團今天召開記者會，書記長李彥秀說，台灣漁船在合理的經濟海域遭到攻擊，外交部的態度是過於軟弱，而這件事發生在台日漁業談判前夕，這是否是日方給的下馬威？

李彥秀說，若得不到日方善意的說明，犧牲的是漁民的權益，接下來是不是可能犧牲國人的食安，進口日本核災食品？這兩天若沒得到日方完整說明，立法院不分朝野黨派，應立即要求謝長廷返台，完整交代整件事後續引起的效應。