吳釗燮：爭議水域列台日漁業委員會議程

（中央社記者蘇龍麒台北6日電）外交部長吳釗燮今天表示，台日漁業間的重疊水域問題，一定會列入台日漁業委員會的議程；政府從來沒有軟弱過、不會示弱。

「決戰黑水溝，差點被押到日本，好險台灣派出2艘軍艦2艘海巡艦艇前來救援」吳姓釣友在臉書日前貼出影片，指出他搭「東半球28號」娛樂漁船出海，前往宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣點釣魚時，卻遭日本水產廳公務船追逐並以水砲攻擊，所幸海巡署艦艇隨即趕往馳援。

中國國民黨立委江啟臣下午在立法院會質詢時表示，近日將召開台日漁業委員會議，這次事件發生地點剛好是重疊水域，日方一直不願與台灣談重疊爭議水域議題，會不會列入台日漁業委員會議議程？