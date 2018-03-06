樂活熊城市嘉年華　世界各國泰迪熊遊瑞芳

泰迪熊粉絲看過來！新北市瑞芳區公所今年再次與台灣泰迪熊協會合作「樂活熊城市嘉年華」，今(6)日將代表歐洲、美洲、亞洲、非洲等15個國家的泰迪熊放置在瑞芳火車站前廣場，遊客一出火車站看見可愛的泰迪熊相當驚喜，紛紛停下腳步跟泰迪熊合照。
瑞芳區長陳奇正表示，瑞芳有許多知名觀光景點，像是九份老街、猴硐貓村、黃金博物館、煤礦博物園區、象鼻岩、黃金瀑布等，每年有800萬來自世界各國與國內觀光遊客造訪；今年以「黃金山城熊好玩」為主題，將身上著有自由女神的「美國熊」、身穿韓服的「韓國熊」、身上著有魚尾獅「新加坡熊」等18隻代表世界15國特色的泰迪熊放置在瑞芳火車站前廣場，展期至5月13日。
其中，正對火車站的「台灣國寶熊」大熊牽小熊身上有著台灣梅花鹿、藍鵲、黑熊與櫻花鉤吻鮭，藉此傳遞台灣親子一起保育動物的重要性；「比利時熊」則是象徵瑞芳區與比利時馬斯梅赫倫市 (Maasmechelen) 締結姊妹市38年永續情誼；另一隻「台日友誼熊」身上有著代表台灣梅花與日本櫻花，象徵瑞芳區與日本香川縣琴平町剛萌芽的友誼。
陳奇正表示，瑞芳是泰迪熊在北部唯一展出的地區，每隻泰迪熊各有國家代表特色，這次以活潑的全新藝術形式表現，完全展現出泰迪熊的俏皮好動，也藉此機會向國際行銷瑞芳天然美景；公所也在火車站前廣場設計「熊好玩祈福卡」，讓遊客寫下今年的心願祈福。