東京食品展開幕 台灣132業者拚商機

黃志芳表示，這次台灣館可說規模龐大、陣容堅強；今年匯集6大縣市政府及132家業者，使用了125個攤位，是東京國際食品展第4大參展國，期待藉由這次參展，讓更多國際買主充分認識台灣食品的精緻與實力。

東京國際食品展上午在千葉縣的幕張展覽館盛大開幕，駐日代表謝長廷、黃志芳、行政院農業委員會主任委員林聰賢、經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩，與高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安、桃園市副市長游建華、台南市副市長張政源、雲林縣副縣長丁彥哲、嘉義市副市長張惠博等人，出席台灣館開幕典禮，宣傳台灣食品。

林聰賢說，這次帶來的台灣品牌，保證安全、安心、放心。

謝長廷說，這次參加的業者與展出攤位數，都是歷來最多，不僅展現台灣業者的多元，也可預見台灣農產業者在日本市場的潛在商機，希望日本業者能多到台灣各攤位參觀。

陳菊在開幕典禮結束後，特別到高雄蜜棗攤位，協助推銷首度進到日本市場的蜜棗。

參展的大房豆干業者黃淑媛受訪時說，這是第一次到東京參加食品展，但他們在台灣已是百年老店，所以想把豆干推廣到日本，目前也正在跟日本的廠商談合作。

她說，日本只有豆腐沒有豆干，「我們希望可以顛覆他們的想像」。

黃淑媛說，過去日本觀光客造訪大溪時，對豆干的接受度不低，尤其是豆腐乳，因為他們的豆腐乳在長榮航空空廚是專用的，所以很多日本人到大溪都會去找他們的豆腐乳。

另一家展售鱉食品的參展業者謝育諮說，他們的鱉肉做到可以生食的等級，藥材也通過檢驗，都合乎日本規定；食材已預先處理完畢，家庭主婦只要買回家川燙後就可以料理。

她說，日本人食用鱉肉的方式主要是放進小火鍋，對鱉肉的接受度很高，視為非常珍貴的保養食品。

謝育諮說，他們一開始就是直接做日本市場，因為日本人了解鱉，所以是他們的主攻市場；日本市場一直很穩定，他們最近開始著手擴大行銷市場。（編輯：陳俊碩）1070306