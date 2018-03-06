北市豪宅交易近3年遞減 房仲：今年持穩

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，進一步觀察億元以上大樓的單價分布狀況，去年單價百萬元以上的億元大樓交易量僅剩116筆，和2015年213件相較幾乎腰斬。單價百萬元以下的交易量占比從2015年的14.5%，2016年增至30.2%，2017年也占24.2%。

台灣房屋統計，台北市近3年總價億元以上的住宅大樓產品，發現2015年交易量249件，2016年179件，2017年為153件；平均單價從2015年每坪136.1萬元修正到2016年的119.8萬元，去年略增至122.8萬元；平均總價從2億元降至1.6億元，去年略增回到1.8億元。

張旭嵐指出，一般豪宅定義除了總價逾億元、坪數逾百坪、單價也超過百萬元以上。但市場價格下修，高總價宅首當其衝，過去成交單價在100萬元至130萬元間的豪宅，都有跌破百萬元記錄，部分知名建案平均價格下修約兩成。

張旭嵐表示，單價跌破百萬元的住宅大樓屋齡多在3到5年，且在房價下修前預售推案，因此不少買家買在高點。由於2016年買氣下滑，建商為了餘屋銷售，積極降價換成交；對買家而言，9字頭單價的豪宅價格修正有感，吸引成交意願。

張旭嵐認為，高價市場跌幅已經近乎到底，除非屋主個人財務因素，2018年的豪宅市場價格應趨向持穩小漲。（編輯：張良知）1070306