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長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣　網瘋喊：我病了

生活中心／綜合報導2018/03/06 16:37
▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）
▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）

護理師身材這麼火辣，讓鄉民暴動了！一名網友在 PTT 「 Beauty 」看板中分享了一位氣質出眾的長髮正妹護理師，除甜美臉蛋外，護理師還擁有超「胸狠」身材，讓網友們看了紛紛直呼：「太犯規！」


▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）

照片中的長髮護理師五官立體、氣質出眾，擁有一雙水汪汪的電眼，網友還分享了該名護理師的比基尼照，修長美腿、渾圓雪乳一覽無遺，性感好身材讓網友們全驚呆。


▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）

據了解，這名正妹護理師身兼外拍模特兒，時常和攝影師合作拍出美麗寫真，她喜歡透過影像記錄生活中的每一刻，平時也不吝惜在個人社群網站上和大家分享她的生活美照，此外，她還常接觸室內園藝、飾品手作，可說是位才華洋溢的護理師。


▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）

她的照片一推出，隨即掀起一陣熱議，網友們紛紛回應「我病了」、「凌亂的牙齒卻很好看」、「臥蠶正到哭」、「身材太強了」、「真心覺得漂亮！」


▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）


▲長髮護理師「渾圓雪乳」太火辣，網友紛紛裝病。（圖／翻攝自 Instagram ）

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這隻龍貓到底闖了什麼禍　竟...唱歌是幌子？館長揭渣男騙砲SOP

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