MOSFET供不應求 茂矽上半年接單滿載

（中央社記者張建中台北2018年3月6日電）晶圓代工廠茂矽(2342)董事長唐亦仙表示，金氧半場效電晶體(MOSFET)持續供不應求，今年上半年接單已滿載。
茂矽下午召開法人說明會，代工事業處處長鄧志達指出，茂矽過去有代工與太陽能兩大事業，2015年退出太陽能市場，專注晶圓代工領域，2015年可說是茂矽營運再出發的元年。
隨著成功打進手機與遊戲機MOSFET市場，茂矽2016年本業順利轉虧為盈，2017年在產能去瓶頸化效益顯現，營收攀高至新台幣16.36億元，年增12.73%。
只因新台幣升值，業外匯兌損失影響，茂矽2017年整體營運虧損，每股虧損約0.34元。
唐亦仙表示，MOSFET產品自2017年起已供不應求，目前持續供不應求，今年上半年接單已滿載，業績應可持續攀高。
至於絕緣閘雙極電晶體(IGBT)方面，唐亦仙指出，茂矽目前已完成650V與1200V兩系列產品開發，正進行信賴性驗證中，預計6月開始送樣客戶。
唐亦仙表示，茂矽還成功跨入車用二極體，及高密度電源與系統保護裝置領域。
因應客戶強勁需求，茂矽今年將進一步展開產能去瓶頸化，月產能將自去年的5.7萬片擴增至6萬片規模。（編輯：郭萍英）1070306