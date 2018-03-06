MOSFET供不應求 茂矽上半年接單滿載

（中央社記者張建中台北2018年3月6日電）晶圓代工廠茂矽(2342)董事長唐亦仙表示，金氧半場效電晶體(MOSFET)持續供不應求，今年上半年接單已滿載。

茂矽下午召開法人說明會，代工事業處處長鄧志達指出，茂矽過去有代工與太陽能兩大事業，2015年退出太陽能市場，專注晶圓代工領域，2015年可說是茂矽營運再出發的元年。

隨著成功打進手機與遊戲機MOSFET市場，茂矽2016年本業順利轉虧為盈，2017年在產能去瓶頸化效益顯現，營收攀高至新台幣16.36億元，年增12.73%。