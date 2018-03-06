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中央社

共享單車停放亂象 新加坡修法整治不手軟

中央社2018/03/06 16:01
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃自強新加坡6日專電）共享單車雖帶來行動便利性，也造成任意停放或棄置等亂象，新加坡決定下重手修法整治，違法業者除可能面臨不准擴充車隊、撤照處分，罰款金額也可達約新台幣225萬元。

新加坡共享單車服務進入戰國時代。這項服務施行迄今，衍生惱人管理問題，有「花園城市」美稱的新加坡街頭，不時看到共享單車亂停或棄置身影。

新加坡最近提出修正法案，盼杜絕共享單車亂停放問題。

新加坡有oBike、ofo、摩拜（Mobike）、GBikes及SG Bike等多家共享單車業者投入這項服務。目前估計有10萬輛共享單車，並有17萬4000多個腳踏車車位，至2020年底會再增加5萬個腳踏車車位。

新加坡共享單車使用者沈宗祐今天告訴中央社記者，共享經濟是世界潮流，新加坡雖有便捷地鐵交通動線，但共享單車服務是除了公車之外，能夠連結住家和地鐵站的「最後一里路」最佳選擇，減少轉乘公車等待時間。

他指出，共享單車也是減少碳排放的最佳交通工具。

新加坡聯合早報、海峽時報（The Straits Times）報導，新加坡不僅將限制業者腳踏車數量，每隔半年也會檢討個別業者腳踏車數量，業者如能妥善管理停車問題，才會再獲准擴充車隊。

業者如沒有符合有關當局標準，會受到嚴厲處分，如罰款新幣最高10萬元（約新台幣225萬元）、縮減共享單車數量、暫時吊銷執照或撤銷執照處分等。

新加坡陸路交通管理局根據「停車處修正法案」，將提高業者營運標準，要求業者及時移置亂停放的共享單車，並分享共享單車位置的營運數據資料等。

新加坡業者雖支持強化監管共享單車，卻也擔心加重營運成本。

新加坡從2017年5月以來，有關單位發出超過2100張要求業者移置亂停放單車的通知單，業者遭罰款金額達新幣18萬元（約新台幣404萬元)。（編輯：陳惠珍）1070306

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