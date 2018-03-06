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不滿市府擴建火葬場　居民舉白布條抗議

記者柳榮俊／台中報導2018/03/06 16:40
▲生命禮儀館召開「東海火化場改善工程環境影響評估」說明會，遭社區居民舉白布條、看板抗議。（圖／議員黃馨惠提供 , 2018.3.6)
▲生命禮儀館召開「東海火化場改善工程環境影響評估」說明會，遭社區居民舉白布條、看板抗議。（圖／議員黃馨惠提供 , 2018.3.6)

台中巿生命禮儀館於今(6)日下午，在西屯區福安兒童暨老人活動中心召開「東海火化場改善工程環境影響評估」說明會，台中市議員黃馨慧與福聯里長馮進通、福瑞里長林添憶及約60位里民到場拿白布條、看板抗議並訴求「反對違法擴建、遷移火葬場」。

黃馨慧表示，當地長年因火葬場焚化爐帶來空汙、陣頭產生噪音及送葬車隊造成交通阻塞，為周遭之社區居民、學校師生、醫院病患帶來嚴重影響，且火葬場屬嫌惡設施，市府生命禮儀館在尚未與地方取得共識即逕自計畫擴建，且居民質疑「東海館擴建交通影響評估」預算71萬4,000已遭議會刪除，現仍持續擴建作業，違反相關規定，屬違法擴建。

福聯里長馮進通表示，里內居民多數要求火葬場遷移、反對違法擴建、反空汙、反噪音、反交通阻塞，還給社區、學校、醫院一個安寧、優質的生活環境。倘若林佳龍市長一意孤行、拒絕傾聽民意，執意進行火葬場擴建，不排除日後有更激烈之抗爭行動。


▲生命禮儀館召開「東海火化場改善工程環境影響評估」說明會，遭社區居民舉白布條、看板抗議。（圖／議員黃馨惠提供 , 2018.3.6)

生管處表示，現有腹地規畫整體改善工程，包括更新禮廳、停柩室、冷凍庫等殯葬設施，而且著重於環保意識的重視及效率的提高，建置全新的火化爐具及空氣汙染防治設備，更提供足量的停車格供市民治喪使用。

生管處說，東海火化場於民國75年建立，隨時間變遷，面臨民眾治喪需求逐年增加，市府因此規畫於現有腹地整體改善，目前正積極進行相關環境影響評估事宜，說明會完成後，再於期限內將環境評估計畫送審。

針對民眾質疑「東海館擴建交通影響評估」預算已遭議會刪除，現仍持續擴建是否符合相關規定？生管處指出，市府進行的是「環境影響評估計畫」，評估空氣、土壤等環境因素，現已有初步的評估報告，透過說明會，將進一步納入居民意見，制定出更符合民眾需求的政策，也讓市民更了解殯葬相關設施建置及服務的重要性，從中取得共識，提供更優質的治喪環境。

關鍵字火化場冷凍庫生命禮儀館
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