川普鋼鋁關稅貿易戰 通殺亞洲同盟與敵人

去年川普決定退出跨太平洋夥伴協定 (TPP)，而新一波的鋼鋁關稅提議，將使美國與亞洲國家的關係更加遠離，僅管此貿易戰顯然將波及美國在亞洲的盟友，但川普目前表明將不會特別將任何國家排除在關稅之外。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所的 Roland Rajah 表示：「這將成為最新也是最重要的信號之一，在川普的領導下，美國不是可靠的經濟夥伴。」

川普上週表示，他將「長時間進行」對進口鋼鐵徵收 25% 的關稅，以及對鋁產品徵收 10%，預計最快在本週將簽署正式命令，對於美國的盟友南韓來說，這是今年華府第二個損害其經濟利益的行動，稍早美國決定對洗衣機和太陽能電池板實施進口限制也對南韓造成傷害。