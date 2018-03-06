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中央社

濟南發布養犬通告：遛狗繩最長1.5公尺

中央社2018/03/06 16:02
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）山東濟南市公安局日前發布養犬管理通告，要求市民外出遛狗時，狗繩最長不得超過1.5公尺，且必須攜帶狗狗糞便清除物品。若飼主兩年內被罰超過3次，將處以沒收犬隻且5年內禁止養犬。

這份名為「關於加強養犬管理的通告(徵求意見稿)」的文件，主要是因應養狗人士越來越多，但因飼主的公德心不佳，常衍生出狗狗隨地便溺、犬隻互咬、出入公共場所乃至大型犬未繫狗繩等糾紛。

濟南日報報導，這份通告要求，飼主帶狗狗出門必須攜帶養犬登記證，為狗狗繫掛號碼牌，由成年人用束犬鏈繩牽領，且繫狗繩長度不得超過1.5公尺，並隨身攜帶糞便清除器以清理狗大便。

在遛狗場所也有限制，飼主不准帶狗狗進入機關、學校、醫院、幼稚園和公園、景區、廣場等文化娛樂健身場所，以及賓館、飯店、市場、商店等公共場所。

此外，飼主也不能帶狗狗乘坐公共交通工具。

鑑於濟南是著名「泉都」，通告還明確規定，不得放任犬隻在泉池、泉渠及其他公共水域內洗澡、游泳。

在犬隻管理上，濟南繞城高速公路環線以內的個人和單位養犬，必須到居住地（住所地）的區公安分局指定地點，辦理初始登記和年度登記。

繞城高速公路環線以內，除盲人飼養導盲犬、肢體重殘的殘疾人飼養扶助犬外，嚴禁任何個人飼養大型犬、烈性犬。（編輯：林克倫/楊昇儒）1070306

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