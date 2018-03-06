濟南發布養犬通告：遛狗繩最長1.5公尺

（中央社台北6日電）山東濟南市公安局日前發布養犬管理通告，要求市民外出遛狗時，狗繩最長不得超過1.5公尺，且必須攜帶狗狗糞便清除物品。若飼主兩年內被罰超過3次，將處以沒收犬隻且5年內禁止養犬。

這份名為「關於加強養犬管理的通告(徵求意見稿)」的文件，主要是因應養狗人士越來越多，但因飼主的公德心不佳，常衍生出狗狗隨地便溺、犬隻互咬、出入公共場所乃至大型犬未繫狗繩等糾紛。

濟南日報報導，這份通告要求，飼主帶狗狗出門必須攜帶養犬登記證，為狗狗繫掛號碼牌，由成年人用束犬鏈繩牽領，且繫狗繩長度不得超過1.5公尺，並隨身攜帶糞便清除器以清理狗大便。