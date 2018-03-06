網售手機詐騙面交 一家人遭逮25人受害

（中央社記者黃麗芸台北6日電）28歲梁男夥同親友假冒通訊行員工，在多家拍賣網站上佯稱約市價8成即可買到全新iPhone手機等熱門商品，受害者面交付款後仍取不到貨，半年內約25人受騙。警方逮捕3人到案，並移送法辦。

刑事局今天舉行「網路買賣陷阱多，約定面交仍受騙，偵破網拍詐騙集團案」破案記者會，偵查第九大隊副大隊長蔣叔君表示，無前科的梁男夥同25歲許姓前妻及媽媽的同居人56歲顏男共組詐騙集團。

經調查發現，他們是以假冒通訊行員工身分，在去年9月至今年2月期間於臉書、旋轉拍賣及蝦皮拍賣等網路平台發文，佯稱以市價8成販售全新iPhone手機和二手價遊戲點數卡等網拍熱門商品吸客，限量發售、限時搶購，且可分期付款和享有全新產品售後保固。