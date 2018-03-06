東京國際食品展盛大開跑　台灣農產美食發光國際

2018年東京國際食品展即日起在日本千葉幕張展覽館盛大展出，本屆台灣館匯集桃園、雲林、嘉義、台南、高雄和屏東等地，以及7大公協會，共有132家參展廠商，使用125個攤位，為東京展第4大參展國，規模為歷屆之最。貿協表示，將推動台灣產食品的對日出口拓銷，期望2018年能達到15%的成長率。

由經濟部國際貿易局主辦，中華民國對外貿易發展協會執行的2018年東京國際食品展，台灣館3月6日到3月9日在幕張展覽館盛大展出。外貿協會董事長黃志芳表示，東京國際食品展是台灣食品產業海外拓銷重要據點，這次展出台灣館帶來了包括毛豆、茭白筍、芒果、石斑魚、台灣鯛、烏魚子、鳳梨酥、高山茶、珍珠奶茶、水果啤酒等具代表性的農產食品，充分表現了台灣農產食品的優勢和多元。