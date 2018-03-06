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東京國際食品展盛大開跑　台灣農產美食發光國際

記者彭夢竺／台北報導2018/03/06 16:32
▲2018年東京國際食品展開跑，台灣共有132家參展廠商、使用125個攤位，為東京展第4大參展國。（圖／貿協提供）
▲2018年東京國際食品展開跑，台灣共有132家參展廠商、使用125個攤位，為東京展第4大參展國。（圖／貿協提供）

2018年東京國際食品展即日起在日本千葉幕張展覽館盛大展出，本屆台灣館匯集桃園、雲林、嘉義、台南、高雄和屏東等地，以及7大公協會，共有132家參展廠商，使用125個攤位，為東京展第4大參展國，規模為歷屆之最。貿協表示，將推動台灣產食品的對日出口拓銷，期望2018年能達到15%的成長率。

由經濟部國際貿易局主辦，中華民國對外貿易發展協會執行的2018年東京國際食品展，台灣館3月6日到3月9日在幕張展覽館盛大展出。外貿協會董事長黃志芳表示，東京國際食品展是台灣食品產業海外拓銷重要據點，這次展出台灣館帶來了包括毛豆、茭白筍、芒果、石斑魚、台灣鯛、烏魚子、鳳梨酥、高山茶、珍珠奶茶、水果啤酒等具代表性的農產食品，充分表現了台灣農產食品的優勢和多元。

2017年台灣主力農產食品的總出口額為42.42億美元，其中，出口至日本主力農產食品為7.82億美元，相較2016年成長10.6%，主要出口品項為冷凍水產、生鮮蔬果和花卉。

貿協指出，日本為台灣第二大的農產食品出口市場，也是台灣進口農產食品的第6大來源國，雙方農產食品貿易往來興盛，參與東京展將可有效的協助食品廠商前進日本，且開發更多具拓銷潛力的品項，他們將全力推動台灣產食品的對日出口拓銷，期望2018年能達到15%的成長率。

這次展出的132家廠商中，不乏具知名度的食品大廠，像是台灣菸酒、石城、金福華、三叔公、乖乖、佳辰、品香、第一生化、頂裕、金門酒廠和得意中華等，顯示台灣食品廠商對日本市場深具信心，其中更有高達32家廠商展出有清真認證的產品，台灣產品深具國際市場的拓銷實力。

關鍵字外貿協會東京國際食品展經濟部農產品台灣館
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