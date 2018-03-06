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影／翁章梁：尋求與張合作　張明達：民調數字好平均

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/06 17:26

2018民進黨嘉義縣長黨內初選，縣議長張明達與前農委會副主委翁章梁角逐，經昨(5)日電話民調初選作業，原預定今天11:00公布民調結果，經過雙方對民調過程一番爭議與口水記者會後，民進黨中央黨部終於在12:18公布結果，由前農委會副主委翁章梁勝出，代表民進黨參選嘉義縣長。


▲民調作業前，雙方心中都有不平。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.06)

得知勝出的翁章梁，擁抱太太後，隨即召開記者會，除了感謝大家的支持外，同時表示，民進黨內要團結合作，將尋求與張明達議長合作的可能。

張明達人在台北未現身，但張明達的團隊表示，支持者的電話遭語音干擾，且民調結果數字輸得那麼平均，看數字就知道可能是做假，不得不佩服有人在中央黨部橫著走；其實民調前，很多鄉親都很擔心民調作假的可能，這次手法感覺粗糙，無法接受這樣的民調結果。


▲張明達團隊記者會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.03.06)

下午3點左右，張明達競選團隊發言人黃嫈珺議員在張明達服務處指出，希望黨中央盡快釐清電話干擾民調的實情，好對支持者有個交代，至於張明達對未來的打算，沈殿幾天後再回覆大家。

縣長張花冠得知民調結果後指出，這次初選競爭激烈，希望中央黨部應努力來撫平初選時，所造成的傷口，最後能團結各方，一起為黨最終勝利而前進、努力。

關鍵字張明達翁章梁張花冠
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