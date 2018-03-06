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中央社

因應中國惠台政策 國安層級跨部會因應

中央社2018/03/06 16:22
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者翟思嘉台北6日電）中國大陸日前提出「惠台31條」，並提出同等待遇希望吸納台灣人才資金，行政院組成專案小組因應，國安單位也高度重視，並已密集召開跨部會會議研商，討論對台灣的政經影響。

據了解，目前針對中國惠台措施的檢討研究仍在統整階段，這也是當前的困難之一。

知情人士表示，目前中國已公布的惠台措施尚未提出完整細則與內容，相關部會檢視時需要以推論輔助，造成評估難以精確，無法對症下藥。

此外，中國公布的惠台措施實際在吸納台灣人才，若再涉及與大陸居民同等待遇，可能會因此與中華民國相關法律有所衝突。政府在防範惠台措施的討論，也包括如何因應中國政府舉措，進一步對兩岸人民關係條例或其他相關法律的修訂與增補。

令國安單位嚴肅看待的不僅是台灣人才資源被吸納的問題，也包括因此引發的政治效應。若惠台措施違反中華民國法令，屆時怎麼禁？怎麼罰？方不致於引起民怨讓中共漁翁得利，是需要智慧解決的政治問題。

若惠台措施只是大陸吸引台灣民眾的胡蘿蔔，卻缺乏配套，勢必影響更多台灣民眾權益。一名黨政人士直言，在當前中國單方面停止與行政院大陸委員會、海峽交流基金會聯繫的情況下，民眾赴陸發展若忽視可能的風險，「後果只能自行承擔」。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展。此外，5日公布的中國政府工作報告中也表示，要擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步提供台灣民眾與大陸民眾同等待遇。

中國大陸中央或地方過去不乏各種「惠台」的表述，往往無疾而終。但自中共第19次全國代表大會中共總書記習近平提出「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇」後，中共惠台措施統戰的策略，已從上到下正式啟動。

因此，國台辦提出31條後，政府高層相當重視，由行政院副院長施俊吉成立專案小組，召集相關部會檢討、研究中國惠台政策，拉高到國安層級。（編輯：馮昭）1070306

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