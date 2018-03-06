因應中國惠台政策 國安層級跨部會因應

（中央社記者翟思嘉台北6日電）中國大陸日前提出「惠台31條」，並提出同等待遇希望吸納台灣人才資金，行政院組成專案小組因應，國安單位也高度重視，並已密集召開跨部會會議研商，討論對台灣的政經影響。

據了解，目前針對中國惠台措施的檢討研究仍在統整階段，這也是當前的困難之一。

知情人士表示，目前中國已公布的惠台措施尚未提出完整細則與內容，相關部會檢視時需要以推論輔助，造成評估難以精確，無法對症下藥。

此外，中國公布的惠台措施實際在吸納台灣人才，若再涉及與大陸居民同等待遇，可能會因此與中華民國相關法律有所衝突。政府在防範惠台措施的討論，也包括如何因應中國政府舉措，進一步對兩岸人民關係條例或其他相關法律的修訂與增補。