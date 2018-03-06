名間受天宮香客大樓老舊 立委協調助重建

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南投縣名間鄉松柏嶺受天宮香客大樓老舊、松柏嶺森林公園聯外巷道邊坡崩塌，有重建及整修需求，民進黨立委林靜儀今天召開協調，有望解決這兩項問題。

松柏嶺受天宮是南投縣知名廟宇，地處南投縣與彰化縣交界台地，視野遼闊，可俯瞰西部平原美景，「松嶺遠眺」是南投八景之一，因此每年香客與遊客眾多，不過香客大樓老舊需重建，且連接松柏嶺森林公園的巷道邊坡崩塌也需整修。

民主進步黨籍立法委員林靜儀、民進黨南投縣長參選人洪國浩今天邀交通部觀光局參山國家風景區管理處、財政部國有財產署、行政院農業委員會林務局、農委會水土保持局等單位踏勘，協調解決松柏嶺發展停滯問題，後續可望重建香客大樓及整修邊坡。