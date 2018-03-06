春季台中旅展9日登場　業者殺很大

春節連假太短玩不過癮？沒關係。9日起一連4天，在台中國際展覽館登場的春季台中國際旅展，國內外旅遊全都標榜「年後出遊省更多」。以韓國賞櫻5日遊為例，破盤價下殺至5800元起；4月起澎湖主打花火節，有業者喊出4人同行，3天2夜每人4000元有找，超值又划算。開幕當天參加趣味競賽，優勝者還能獲得韓國機加酒大獎。

首度移師台中國際展覽館舉辦的春季台中旅展，有近百家旅遊業者，共設置250攤位參展。由於年後是旅遊淡季，為刺激買氣，業者殺很大，凡到現場搶購，長程旅遊最多可便宜1萬元，短程也能便宜3千左右，以熱銷的香港3日遊，每人2999元，比國內旅遊還便宜。