春季台中旅展9日登場　業者殺很大

春節連假太短玩不過癮？沒關係。9日起一連4天，在台中國際展覽館登場的春季台中國際旅展，國內外旅遊全都標榜「年後出遊省更多」。以韓國賞櫻5日遊為例，破盤價下殺至5800元起；4月起澎湖主打花火節，有業者喊出4人同行，3天2夜每人4000元有找，超值又划算。開幕當天參加趣味競賽，優勝者還能獲得韓國機加酒大獎。
首度移師台中國際展覽館舉辦的春季台中旅展，有近百家旅遊業者，共設置250攤位參展。由於年後是旅遊淡季，為刺激買氣，業者殺很大，凡到現場搶購，長程旅遊最多可便宜1萬元，短程也能便宜3千左右，以熱銷的香港3日遊，每人2999元，比國內旅遊還便宜。
▲春季台中國際旅展為刺激買氣，推出額滿送摸彩券，大獎有知名餐 廳吃到飽餐券任你抽。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.6)
業者表示，春季旅展正逢春暖花開，是日韓追櫻季節，加上4月有清明5天連假，之後還有端午3天假，最適合民眾規劃旅遊行程。國外旅遊部份，有旅行社推出韓國賞櫻5日遊5800元，香港3日遊一人2999元，柬埔寨蔚藍海5日，沙巴5日遊，旅展價13500元。長程則有杜拜6日優惠價39900元，土耳其11天，只要37900元等。
國內旅遊則主打澎湖花火節，每年四月登場的花火節，足足熱鬧二個月，為搶業績，澎湖旅行社有七家跨海參展，強力促銷澎湖行程，最超值的有四人同行，3天2夜每人4千有找。另外，高雄義大遊樂世界推出成人全年護照2張，住皇家酒店雙人住宿1晚含早餐只要6288元，中彰投地區的民眾，可購買雙人套票原價1798元，旅展只要998元。
▲年後旅遊淡季，參展業者殺很大，有意規畫出遊的，可以撿便宜。（圖／金武鳳攝 , 2018.3.6)
餐券部份，台中裕元酒店推出自助午餐券10張一套，現金價單張699元，金典酒店的柏麗廳自助餐旅展價，午餐券999元，買10張送1張，台中亞緻28樓異料理，主菜一客加上自助餐吃到飽，定價913，旅展價760元，假日不加價。