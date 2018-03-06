為升強攻毫米波雷達 年成長看增5成

尤山泉表示，為升在雷達產品技術自主，未來雷達產品成長可期，今年雷達產品和售後服務可望成為主要成長動能，對於未來先進駕駛輔助系統（ADAS）應用貢獻樂觀。

為升今天下午參加凱基證券所舉辦的法說會。尤山泉指出，今年公司被客戶需求追，從雷達產品來看，今年售後維修市場（AM）是發酵起始年，預估2019年原廠委託製造（OEM）可望開始發酵，未來77GHz和79GHz產品可取代24GHz雷達產品。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）為升董事長尤山泉今天表示，今年是AM雷達產品起始年，看好未來ADAS應用。為升陸續出貨毫米波雷達產品，法人估雷達產品年成長可達5成，北美雷達AM市場逐季成長。

為升表示，2月已經出貨24GHz雷達產品給露營車應用，預估6月和7月可出貨77GHz雷達產品給美國校車應用。

尤山泉表示，雷達產品可廣泛應用在露營車、卡車、皮卡、警車、重型機車、乘用車或轎車等產品。

法人預估，為升今年在雷達產品的業績可達到新台幣10億元，預期年成長幅度可達到5成。為升今年在AM市場的雷達可望量產，今年北美AM市場可逐季成長。

從市場來看，為升指出，今年雷達產品出貨以歐洲和美國市場為主，目前77GHz產品送樣中，預期今年開始量產。在中國市場，為升表示，雷達產品初期與本土自主品牌車廠合作為主。

從集團布局來看，法人指出，為升子公司至鴻主要布局專案，預估今年可望損益兩平；子公司為昇科主要以OEM雷達模組為主，為升本身以AM市場為主。

在胎壓偵測器（TPMS）部分，為升指出，TPMS市場需求已經成熟，目前AM市場以北美市場為主，未來仍有成長機會。歐洲需求仍在雪胎應用，預期替換需求可從2020年開始發酵。

法人指出，為升去年TPMS出貨年成長15%到16%左右，預估今年雖然有匯率波動、歐洲單價下調等因素，預期今年為升TPMS出貨數量仍可望年成長達兩位數。

為升看好未來成長引擎在雷達產品多樣性，其中24GHz毫米波雷達可用於行車盲區偵測（BSD）、倒車橫向來車警示（RCTA）、開門警示（DOW）等。

77GHz雷達可用於前方碰撞警示系統（FCW）、自動緊急剎車系統（AEB）、自我調整巡航控制系統（ACC）、自動停走系統（Stop-and-go）。77GHz雷達探測距離、角度高度都要優於24GHz雷達。

79GHz毫米波雷達除了可具有BSD等功能之外，同時可取代倒車雷達：可在內保桿增加3個79GHz的雷達，保桿不需鑽孔，可保持車輛美觀。

為升也布局雷達與影像融合（FCW+LDW），77GHz長距離毫米波雷達與攝影鏡頭一同工作，通過融合替駕駛者提供準確資訊，可用在分辨道路上橫跨陸橋或地上遺留障礙物。

為升自結2月合併營收新台幣3.35億元，較1月3.07億元成長9.2%，比去年同期2.64億元增加27%，創歷年單月新高。累計今年前2月自結合併營收6.43億元，較去年同期5.33億元成長20.59%。（編輯：黃國倫）1070306