邵雨薇自曝歷屆分手原因　坦言嚮往「柏拉圖式戀愛」

邵雨薇今（6）日出席藍色小精靈特展，氣色明顯比前陣子好上許多，談及日前捲入劈腿疑雲，前任男友是元介、張立昂紛紛出來護航，她表示很感謝兩位願意這樣做，但也沒有特別去感謝，僅說：「這些默契我們都放在心裡。」她也直言，未來會選擇與吳慷仁更高調的當朋友，才不會被外界再度誤解。

邵雨薇日前被拍到與吳慷仁逛街，進而傳出熱戀，甚至更被解讀成劈腿，一連串的事件讓邵雨薇頗感壓力，甚至連粉絲多看她一眼，都會懷疑別人是不是有別的意思，但邵雨薇也樂觀地說：「總是有經歷過，才知道如何處理。」問及張立昂發文澄清「沒有誰對不起誰」，邵雨薇也坦言感動，透露張立昂私下有傳訊問：「還好嗎？趕快好起來，不要太難過。」近日正在練唱的邵雨薇，也說不排除未來會與張立昂合作。