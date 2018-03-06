邵雨薇自曝歷屆分手原因　坦言嚮往「柏拉圖式戀愛」

邵雨薇今（6）日出席藍色小精靈特展，氣色明顯比前陣子好上許多，談及日前捲入劈腿疑雲，前任男友是元介、張立昂紛紛出來護航，她表示很感謝兩位願意這樣做，但也沒有特別去感謝，僅說：「這些默契我們都放在心裡。」她也直言，未來會選擇與吳慷仁更高調的當朋友，才不會被外界再度誤解。
邵雨薇日前被拍到與吳慷仁逛街，進而傳出熱戀，甚至更被解讀成劈腿，一連串的事件讓邵雨薇頗感壓力，甚至連粉絲多看她一眼，都會懷疑別人是不是有別的意思，但邵雨薇也樂觀地說：「總是有經歷過，才知道如何處理。」問及張立昂發文澄清「沒有誰對不起誰」，邵雨薇也坦言感動，透露張立昂私下有傳訊問：「還好嗎？趕快好起來，不要太難過。」近日正在練唱的邵雨薇，也說不排除未來會與張立昂合作。
▲邵雨薇出席藍色小精靈特展。（圖／記者林柏年攝，2018.03.06）
▲邵雨薇出席藍色小精靈特展。（圖／記者林柏年攝，2018.03.06）
邵雨薇從去年被傳耍大牌，到今年爆出劈腿疑雲，問及會不會覺得自己很倒楣？她表示：「會思考自己在工作上是不是出了問題，可能我外表比較冷會讓別人誤解。」對於因為被傳出劈腿，所以必須把分手時間點公諸於世，邵雨薇無奈地說：「有些事情在第一時間跟大家報告，也蠻怪的，好像我為了大眾要做報告。」
邵雨薇捲入劈腿事件，如今終於撥雲見日，雖然心境放寬不少，但身材比以往更加纖細，她坦言現在仍只有39公斤，加上有在健身，所以體重一時半刻應該不會增重。談及邵雨薇與前任的關係都頗佳，她透露如果要分手都會面對面講清楚，分手問題大多是沒有時間溝通，「我比較追求心靈的陪伴，像柏拉圖式的愛情。」也說之前交往的前男友們，看到新聞也紛紛傳訊關心，堪稱好聚好散最佳代表。
▲邵雨薇出席藍色小精靈特展。（圖／記者林柏年攝，2018.03.06）