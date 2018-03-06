嘉義縣長初選干擾電話 雙方都要求徹查

翁章梁初選團隊總幹事、民進黨籍立委蔡易餘表示，昨天晚上進行初選電話民意調查時，有很多支持者反映，接到語音干擾民調電話，這種行為已違反民進黨中央的初選規定。

蔡易餘指出，對手也指支持者受到同樣的語音干擾民調電話，且在臉書上留言直指是翁章梁陣營所為，不過，競選團隊也質疑是對手張明達陣營在背後指使。

對於語音干擾民調電話，翁章梁說，這會影響初選的公平、公正，要求民進黨中央一定要徹查，且希望移送檢調單位調查，查出背後的委託者。

張明達初選團隊發言人黃嫈珺表示，團隊已掌握對手日前過濾電話的錄影，以及昨天晚上採用語音電話干擾的證據，因此，已陪同接到干擾民調電話的鄉親報警，除了請民進黨中央儘速秉公處理外，更要求檢調介入調查。

黃嫈珺指出，團隊日前所委託的多次民調結果，均顯示張明達的支持度維持穩定領先，但昨天晚上進行的民調結果，顯然無法忠實反映真實的支持度。

媒體詢問張明達脫黨參選的可能性，黃嫈珺說，張明達需要時間沉澱，這個問題不只是媒體想詢問，鄉親也在等待，未來團隊下一步怎麼走，在開會後，才會統一對外說明。（編輯：李錫璋）1070306