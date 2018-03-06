繆德生後事不渲染 家屬盼停止汙衊

八百壯士、藍天行動聯盟等團體今天召開記者會。羅睿達代表家屬發言指出，繆德生從馬政府執政時期到現在，對於維護中華民國從來沒有懈怠過，如果只把此事侷限在年金議題，對繆德生是絕大的侮辱。

羅睿達指出，媒體與網路上有一些酸言酸語，嚴重汙衊繆德生的人格及尊嚴，家屬懇切希望停止這種不理性的汙衊言論；家屬對繆德生後續治喪事宜，採取簡單、隆重、莊嚴的方式進行，不會擴大渲染，對於靈柩停放之處希望保密；至於公祭日期，等家屬確認後，他會公布說明。

羅睿達說，繆德生女兒在臉書為爸爸寫了一篇文章，但很多留言不理性，說什麼小老鼠偷油吃跌下來，台灣居然被意識型態分裂成這樣子。

羅睿達表示，家屬之前看完事發影像後，只講了「沒有任何的外力影響」一句話，卻被媒體人廖筱君等人講成這樣，家屬情何以堪，況且激化一些崇拜支持繆德生的群眾，對國家社會的安定有好處嗎？

藍天行動聯盟主席武之璋說，廖筱君在節目造謠稱，繆德生摔下來那刻，藍營同志在旁邊喊警察推人，但是大家都知道，繆德生摔下來那一刻，藍營沒有一個同志在旁邊，怎麼會喊警察推人呢？

武之璋指出，廖筱君又說繆德生的家屬已組律師團要告警察、告立法院，這也是謠言，因為第一時間繆德生的哥哥到立法院看完影像後，當下表示沒有人要對此負責，是繆德生自己的疏忽造成意外。

武之璋指出，家屬一直到今天沒有一個人講提告這兩個字，廖筱君居然造了一大堆謠言，藍天行動聯盟已委託律師對廖筱君提告加重誹謗，正在準備資料。

八百壯士副指揮官吳斯懷表示，繆德生不是為了年改，「你們真以為八百壯士是為了那點年金，我們是為了中華民國，反對台獨、反對去中華文化、反對羞辱軍人尊嚴」，他呼籲網路酸民不要再對繆德生有任何酸言酸語，有一則告一則。

截至下午4時30分，記者試圖透過三立聯繫廖筱君，但三立回覆，廖筱君下午都在開會錄影，還無法取得廖筱君回應。（編輯：許雅靜/李明宗）1070306