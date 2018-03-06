NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周錫瑋：辯論　不能太強求別人王浩宇發文酸繆德生　慘遭網友罵翻500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

消防局禁養寵物 基市動保所：政策背道而馳

中央社2018/03/06 16:44
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）消防署近日行文各縣市消防局，要求不得飼養寵物。對此，基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱今天說，消防署的這紙公文與行政院農委會的政策背道而馳。

消防署近日發公文給各縣市消防局，內容提到按「辦公處所管理手冊」第42條揭示，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，請各機關配合規定辦理（搜救犬除外）。依「自由時報」報導，消防署是因為有消防替代役役男檢舉遭狗追，才會發出這紙公文。

陳瑞濱向中央社記者表示，農業委員會去年2月間推動「流浪動物零安樂死」政策，因各縣市收容空間有限，農委會鼓勵學校認養流浪犬作為校犬或機關工作犬，消防署的這紙公文顯然與中央政策背道而馳。

陳瑞濱說，犬隻的視覺感官能力是人類的1000倍，嗅覺更是好幾千倍，有些偏鄉派出所警力不足，半夜若有外人侵入，犬隻可以很快察覺異狀；另外，有些岸巡駐點負責的海岸線很長，如果有犬隻協助執行勤務更可事半功倍。

陳瑞濱提醒民眾，若遭犬隻追逐千萬不要奔跑，因為犬隻會視同獵物反而追得更猛，建議可停下來面向犬隻，以眼角餘光查看犬隻動態，並拿起身邊物品，例如背包或腳踏車檔在身前阻擋，或拿起雨傘將手舉高並大聲發出聲響「讓狗認為你是龐然大物」，接著再慢慢退出警戒區。(編輯:孫承武)1070306

中國推惠台31條 賴揆：下...女星飾自閉 溫蒂的幸福劇本...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan