中國推惠台31條 賴揆：下週提出因應策略

中國國民黨立法委員江啟臣下午在立法院施政總質詢時詢問，政府要如何面對中國大陸提出的惠台31項政策？希望政府能提出靈活的因應策略。賴清德答詢時說，要務實檢討31項政策，下週會提出因應策略，如果台灣目前制度有需要調整的地方就調整。

江啟臣追問，未來台美高層互訪解禁，總統蔡英文與美國總統川普有沒有機會見面？外交部長吳釗燮表示，這是假設性問題，目前沒有規劃，台灣旅行法是沒有拘束力的法案，代表國會希望行政部門提升台美關係，至於如何提升？要回到雙邊行政部門具體協商，且須符合雙方利益。

江啟臣問，吳釗燮是否有到華府出訪計畫？吳釗燮表示，目前沒有這樣規劃，至於細節問題，比如說誰要到美國訪問，或者誰要到台灣，都要透過雙方協商。

至於法案生效後，北京方面的反應，吳釗燮說，可能對台海雙方關係造成影響，但若中國若能理解到，這個法案不是台灣政府在推，而是一些在美台僑在推，「我相信中國應該不會有過度反應」。（編輯：李淑華）1070306