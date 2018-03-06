NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈周錫瑋：辯論　不能太強求別人王浩宇發文酸繆德生　慘遭網友罵翻500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

立委倡遷都公投 賴清德：可能不採取這方式

中央社2018/03/06 16:39
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長賴清德今天答復立委江啟臣建議公投實現遷都台中表示，若立委發起遷都公投，他尊重，但可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。

中國國民黨立委江啟臣下午在立法院施政總質詢時表示，賴清德就任近半年，過去提到遷都議題，現在是否贊成遷都？

賴清德答詢時表示，他擔任立委、市長時都有這樣的主張，現在還在繼續研究。江啟臣追問，是否贊成透過公投實現遷都台中計劃，賴清德說，他可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。

賴清德說，不要用「遷都」的概念，應該是說「首都減壓」，第一步讓立法院遷到中部地區，也許是台中，後續行政院也可能遷到南投或台中，就是到中部地區，目的是首都減壓，讓台灣更均衡發展。

他表示，第一張牌是立法院，若立法院決定要遷到中部，行政院一定會支持，行政院也會配合規劃，目前還在進行資源盤點，也要進一步了解會遭遇什麼困難。

江啟臣問，是否考慮透過民調了解民意走向？賴清德說，還沒進入民調或是與社會對話的階段。江啟臣建議，可透過公投落實遷都計劃；賴清德說，若江啟臣要發起公投，他尊重，但很多事情是要水到渠成，他怕還沒整備完成，會流於意識之爭、區域間的爭奪。（編輯：溫貴香）1070306

嘉義縣長初選干擾電話 雙方...中國推惠台31條 賴揆：下...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan