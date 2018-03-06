立委倡遷都公投 賴清德：可能不採取這方式

（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長賴清德今天答復立委江啟臣建議公投實現遷都台中表示，若立委發起遷都公投，他尊重，但可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。

中國國民黨立委江啟臣下午在立法院施政總質詢時表示，賴清德就任近半年，過去提到遷都議題，現在是否贊成遷都？

賴清德答詢時表示，他擔任立委、市長時都有這樣的主張，現在還在繼續研究。江啟臣追問，是否贊成透過公投實現遷都台中計劃，賴清德說，他可能不會採取這個方式，很多事情要水到渠成，「如果沒有準備好，反而會變成區域之間的爭奪」。