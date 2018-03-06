李毓芬找回最初的自己　合作雙才子推新曲

李毓芬在女團Dream Girls解散後，推出單曲〈是我不夠好〉後，便短暫把重心轉移至戲劇上，睽違許久，她終於推出最新單曲〈早應該〉，由「音樂才子」蔡旻佑替她量身打造，「文人才子」詹仁雄來負責單曲企劃。

〈早應該〉這首歌曲以「純粹」的概念，愛情在悲傷、痛哭、衝突、分手後，留下的只剩下純粹的想念，想念兩人之間的美好回憶、想念兩人當初炙熱的愛情。雖然這段戀情剩下只有遺憾，卻也讓人珍惜。在這一切都結束後，雖然受傷了，卻也已經放下、重拾自我，回歸最純粹的自己，找回被愛情折磨前，最原來的自己。這首歌表達出感情上的純粹，讓聽眾對歌曲產生共鳴，將歌曲融入自己的感情世界，也希望聽眾藉此可以走出悲傷、找回最原本單純的自己。