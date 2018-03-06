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娛樂

李毓芬找回最初的自己　合作雙才子推新曲

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/06 17:09
▲李毓芬睽違兩年推出新單曲。（圖／多利安提供 , 2018.03.06）
▲李毓芬睽違兩年推出新單曲。（圖／多利安提供 , 2018.03.06）

李毓芬在女團Dream Girls解散後，推出單曲〈是我不夠好〉後，便短暫把重心轉移至戲劇上，睽違許久，她終於推出最新單曲〈早應該〉，由「音樂才子」蔡旻佑替她量身打造，「文人才子」詹仁雄來負責單曲企劃。

〈早應該〉這首歌曲以「純粹」的概念，愛情在悲傷、痛哭、衝突、分手後，留下的只剩下純粹的想念，想念兩人之間的美好回憶、想念兩人當初炙熱的愛情。雖然這段戀情剩下只有遺憾，卻也讓人珍惜。在這一切都結束後，雖然受傷了，卻也已經放下、重拾自我，回歸最純粹的自己，找回被愛情折磨前，最原來的自己。這首歌表達出感情上的純粹，讓聽眾對歌曲產生共鳴，將歌曲融入自己的感情世界，也希望聽眾藉此可以走出悲傷、找回最原本單純的自己。


▲李毓芬此次推出的單曲請來蔡旻佑、詹仁雄合作。（圖／多利安提供 , 2018.03.06）

詹仁雄表示此次擔任李毓芬單曲的企劃，是因為自己與經紀人是好友，且自己寫了許久的愛情專欄，在聽過李毓芬的新歌後，發現這首歌有傳達出毓芬最真實的那一面。與李毓芬、林炳存溝通後，很快就將單曲的方向定案，以簡單純淨的感覺來呈現這首單曲，不論是單曲的編曲風格、服裝造型等等，透過這些來呈現出李毓芬「純粹的情感」。

關鍵字李毓芬早應該蔡旻佑詹仁雄
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