上海祭利多招教師 非滬籍人口也可納編

（中央社記者陳家倫上海6日電）有鑑於上海師資短缺，約350家教育單位18日即將舉辦聯合招聘，需求人數約2000人。不少市中心學校在教師招聘中也對非上海戶口的優秀人才招手，透過辦理居住證的形式納編。

澎湃新聞報導，由於二孩政策、人口導入、教師退休等綜合因素，上海師資進入短缺期。為補強師資，「2018年春季長三角聯合師資招聘專場」18日將在上海世貿商城一樓展覽廳舉辦。

報導指出，參加這次招聘會的用人單位主要有中小學、幼稚園、大學和高職等，招聘單位預計將有350家左右，需求人數在1500至2000人。隨著小學段學生升學，小學段的師資緊缺會進一步波及到較高學段。