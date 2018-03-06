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上海祭利多招教師 非滬籍人口也可納編

中央社2018/03/06 16:47
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海6日電）有鑑於上海師資短缺，約350家教育單位18日即將舉辦聯合招聘，需求人數約2000人。不少市中心學校在教師招聘中也對非上海戶口的優秀人才招手，透過辦理居住證的形式納編。

澎湃新聞報導，由於二孩政策、人口導入、教師退休等綜合因素，上海師資進入短缺期。為補強師資，「2018年春季長三角聯合師資招聘專場」18日將在上海世貿商城一樓展覽廳舉辦。

報導指出，參加這次招聘會的用人單位主要有中小學、幼稚園、大學和高職等，招聘單位預計將有350家左右，需求人數在1500至2000人。隨著小學段學生升學，小學段的師資緊缺會進一步波及到較高學段。

上海市教育人才交流服務中心副主任潘國儉表示，中小學語文、數學、英文專業教師職缺仍是主要需求。隨著教育綜合改革的推進，有些區學校的「小學科」師資出現短缺，如體育、音樂、地理等。

面對師資缺口，潘國儉表示，為了保證給民眾提供優質的教育，不降低教師招聘的基本要求和標準，也成為師資招聘面臨壓力的另一個原因。

隨著中國政府對教育越來越重視，教師的經濟收入和社會地位越來越高，並在教育人才引進方面祭出利多，包括虹口、楊浦、長寧、徐匯、普陀、浦東等區均頒布了許多激勵政策，包括住房補貼、教師公寓等。

另一方面，上海市中心不少地區在教師招聘中突破了戶籍限制擇優錄取，即非上海戶口的優秀人才且通過市、區、校的所有招聘考核環節，如果未達到落戶條件，也可透過辦理居住證的形式獲得教師事業編制。（編輯：張淑伶）1070306

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