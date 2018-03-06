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中央社

越南機場安檢鬆 無登機證男子想上飛機

中央社2018/03/06 16:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內6日電）越南義安省榮市機場3日發現一名沒有登機證的男子爬牆闖入機場，避開安全檢查步行進入停機坪，在走上一架班機的樓梯時，才被機上空服員發現阻止。這起事故使班機延誤數十分鐘起飛。

越南快訊新聞網站報導，由義安省（Nghe An）飛往胡志明市的國營越南航空公司（Vietnam Airlines）VN1265航班，3日在榮市（Vinh）國際機場停機坪迎接乘客時，機上空服員在機門發現一名無登機證的年輕男子，班機乘客名單中也沒有這名男子的姓名。

報導說，機上人員立即通知機場，安全人員前來將這名男子帶走。這起事故使班機延誤40分鐘起飛。

義安省位於越南中部偏北，榮市約在首都河內以南約300公里。

報導說，這名男子21歲，患有精神病。事發後家屬趕到機場，向有關機構出示他患病的相關文件證明，然後接他回家。

越南航空局隨後成立調查小組，清查相關人員的責任。航空局5日表示，這起事故對飛安造成威脅，因此罰榮市機場4000萬越南盾（約新台幣5萬1500元），對4名機場安全人員各罰1000萬盾與停職2個月，另一名地面服務人員被罰400萬盾。

這名21歲男子因罹患精神病，沒有受到責任追究。（編輯：郭中翰）1070306

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