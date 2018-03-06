越南機場安檢鬆 無登機證男子想上飛機

（中央社河內6日電）越南義安省榮市機場3日發現一名沒有登機證的男子爬牆闖入機場，避開安全檢查步行進入停機坪，在走上一架班機的樓梯時，才被機上空服員發現阻止。這起事故使班機延誤數十分鐘起飛。

越南快訊新聞網站報導，由義安省（Nghe An）飛往胡志明市的國營越南航空公司（Vietnam Airlines）VN1265航班，3日在榮市（Vinh）國際機場停機坪迎接乘客時，機上空服員在機門發現一名無登機證的年輕男子，班機乘客名單中也沒有這名男子的姓名。

報導說，機上人員立即通知機場，安全人員前來將這名男子帶走。這起事故使班機延誤40分鐘起飛。