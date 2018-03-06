林氏璧爭議 部落客：估分潤月收優於醫師職

（中央社記者陳葦庭台北6日電）知名旅遊部落客林氏璧遭檢舉是台大醫院公職醫生，引起爭議，林氏璧已辭去台大職位，有部落客推測，林氏壁光是經營部落格和粉絲團，這方面的收入比就當台大醫師還要多。
公務員懲戒委員會今天判決指出，根據教育部移送意旨，有民眾向法務部廉政署檢舉，指孔祥琪自民國102年7月1日起擔任台大醫院公職醫師，但也在外面經營林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格及日本自助旅遊中毒者臉書，涉及接受廠商分潤等商業行為；公懲會審理後認定孔祥琪違反公務員服務法，判他記過一次。
對此，林氏璧今天在臉書社團發布聲明，承認自己過去同時身兼具部落客和醫師身分，不過去年12月31日已經從服務醫院離職，未來將持續經營部落格。
不願具名部落客分析，林氏壁從2007年開始寫日本旅遊部落格，至今已經累積40萬讀者，臉書粉絲團、社團都有龐大人氣，若是依照他現有的網路分享器、訂房網站分潤，還有滑雪團等分潤，一個月收入可能比在台大醫院當醫師還多。
這名部落客告訴中央社記者，一般部落客分潤約10%到15%就很好，林氏璧因為擁有龐大粉絲，所以跟業者的合約可能會跟其他部落客不一樣。
這名部落客說，林氏璧在因為善於整理，擁有大量讀者，因此許多飯店、旅遊業者還是會希望透過林氏璧聚集人氣。
林氏璧曾在2010年6月在自己的部落格宣布全家人將赴美，到杜克大學臨床研究中心擔任觀察員，不過他仍陸續發表旅遊文章，其中包括到日本伊豆體驗溫泉旅館。（編輯：陳清芳）1070306