林氏璧爭議 部落客：估分潤月收優於醫師職

（中央社記者陳葦庭台北6日電）知名旅遊部落客林氏璧遭檢舉是台大醫院公職醫生，引起爭議，林氏璧已辭去台大職位，有部落客推測，林氏壁光是經營部落格和粉絲團，這方面的收入比就當台大醫師還要多。

公務員懲戒委員會今天判決指出，根據教育部移送意旨，有民眾向法務部廉政署檢舉，指孔祥琪自民國102年7月1日起擔任台大醫院公職醫師，但也在外面經營林氏璧和美狐團三狐的小天地部落格及日本自助旅遊中毒者臉書，涉及接受廠商分潤等商業行為；公懲會審理後認定孔祥琪違反公務員服務法，判他記過一次。

對此，林氏璧今天在臉書社團發布聲明，承認自己過去同時身兼具部落客和醫師身分，不過去年12月31日已經從服務醫院離職，未來將持續經營部落格。