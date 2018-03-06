女星飾自閉 溫蒂的幸福劇本說克林貢語

（中央社記者鄭景雯台北6日電）女星達柯塔.芬妮從影18年來，扮演許多性格迥異的角色，她在新片「溫蒂的幸福劇本」飾演一名自閉症女孩，也是「星際爭霸戰」粉絲，為此她還苦練克林貢語。

威視電影今天發新聞稿表示，達柯塔.芬妮(DakotaFanning)在電影「溫蒂的幸福劇本」中，飾演一位擅長編織與寫作、飼養一隻吉娃娃的自閉症女孩溫蒂，她同時也是科幻影集「星際爭霸戰」的忠實粉絲，電影一開場就是達柯塔.芬妮穿著完全仿造「星際爭霸戰」中的太空服，在迷航的宇宙中和艦長共同尋找回家的路。

片中更安排一場達柯塔.芬妮使用克林貢語對話，克林貢語為「星艦迷航記」中外星種族克林貢人的語言，為此達柯塔.芬妮也特別學習克林貢語，費時數週的時間才將語法訓練起來。