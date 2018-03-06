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政治

陸拋惠台31項措施　賴清德：下周推出因應對策

記者江昱逵／台北報導2018/03/06 17:06
▲行政院長賴清德6日表示，行政院會一項一項的檢討大陸惠台31項措施，預計下周會有因應對策出爐。（圖／記者陳明安攝，2018.3.6）
▲行政院長賴清德6日表示，行政院會一項一項的檢討大陸惠台31項措施，預計下周會有因應對策出爐。（圖／記者陳明安攝，2018.3.6）

大陸提出惠台 31 項措施，行政院長賴清德今（6）日表示，行政院會一項一項檢討，預計下周會有因應對策出爐，有需要調整的地方就會調整。

立法院今日進行總質詢，國民黨立委江啟臣詢問賴清德對於大陸提出惠台 31 項措施的看法，賴清德指出，大陸過去 30 年來受惠於台灣的資金、人才、技術，經濟蓬勃發展，現在又處心積慮拉攏台灣的資源，他已責成行政院副院長施俊吉組成專案小組，下周提出因應對策。

江啟臣追問，服貿協定是雙方一起談，著重在機構，但現在所謂的惠台 31 項，著重在個人，內容有差異，陸委會對於惠台 31 項第一時間的反應是「以利益換取認同」，擔心這些利益會改變國人的認同，政府是否有因應之道。

賴清德回答，如果我方要跟大陸談，會變成台灣也要開放市場，目前大陸更需要台灣的協助，包括資金、人才、智慧。

賴清德說，至少我方沒有受制於大陸，不過陸方提出的惠台措施，政府會一項一項檢討，以降低磁吸效果。

此外，江啟臣也詢問美國國會通過台灣旅行法對我方影響，並詢問外交部長吳釗燮會不會有「川蔡會」，吳釗燮回答，台灣旅行法是沒有拘束力的法案，是美國國會希望行政部門能夠提升台美關係，川蔡會是假設性問題，目前沒有規畫。

關鍵字31惠台措施兩岸賴清德江啟臣台灣旅行法
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