陸拋惠台31項措施　賴清德：下周推出因應對策

大陸提出惠台 31 項措施，行政院長賴清德今（6）日表示，行政院會一項一項檢討，預計下周會有因應對策出爐，有需要調整的地方就會調整。

立法院今日進行總質詢，國民黨立委江啟臣詢問賴清德對於大陸提出惠台 31 項措施的看法，賴清德指出，大陸過去 30 年來受惠於台灣的資金、人才、技術，經濟蓬勃發展，現在又處心積慮拉攏台灣的資源，他已責成行政院副院長施俊吉組成專案小組，下周提出因應對策。

江啟臣追問，服貿協定是雙方一起談，著重在機構，但現在所謂的惠台 31 項，著重在個人，內容有差異，陸委會對於惠台 31 項第一時間的反應是「以利益換取認同」，擔心這些利益會改變國人的認同，政府是否有因應之道。