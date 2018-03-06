公勝保經新契約保費 今年挑戰80億元

公勝保經列舉去年的6個第一，分別是新契約保費收入65億元、登錄人力3535人、大型保經公司13個月保單繼續率98.25%、RFC國際認證財務顧問師新增人數114人、保險信望愛獎獲獎數第一，以及行動投保業務賣出業界首張保單。

公勝保經總經理李雯蕙表示，即使去年整體保險市場面對降佣、降息、市場飽和等嚴峻挑戰，公勝保經仍打出亮麗戰役，創下非銀行保經代業6個第一的紀錄。

（中央社記者蔡怡杼台北6日電）公勝保險經紀人公司去年業績亮眼，新契約保費收入達新台幣65億元，蟬聯業界第一，看好在組織持續擴張下，今年業績挑戰80億元，成長率超過2成。

公勝保經之所以經營績效凸出，主要來自於業務員專業能力提升與系統平台的優化策略持續發威。公勝保經執行副總經理蔡聖威指出，近年來公勝保經不斷投注資源，強化教育訓練培訓以及發展資訊平台，並持續大舉徵才，反映在保費收入的效益明顯。

同時，蔡聖威樂觀看待今年業績目標。他說，受惠去年人力增長32.5%，以及退休、財富傳承類型商品的策略定位明確，業績穩健上升，結算今年1月、2月的受理業績相較去年同期成長約102%，照這樣的情況來看，今年達成新契約保費80億元的目標可望順利達標，引領公勝保經業績邁向新的里程碑。

由於今天適逢公勝保經25週年，國內各大產壽險公司高階主管蒞臨盛會，同賀公勝保經25週年生日快樂。公勝保經董事長蔡文俊勉勵同仁繼續「贏向趨勢、擁抱創新」，在Fintech的數位浪潮下，一同搭乘公司為同仁建構的數位平台順風車，迎向新的挑戰，贏得公勝保經下一個25年，開展職涯的亮麗扉頁。(編輯：陳永昌)1070306