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神偶換小布臉推亞運 印尼官員奇想惹議

中央社2018/03/06 16:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達6日專電）印尼神偶Ondel-ondel代表趨吉避凶，是慶典常客。雅加達副省長桑迪阿加突發奇想，提議把神偶的臉換成好萊塢男星布萊德彼特以推廣亞運，引發批評。

第18屆亞洲運動會8月18日將在印尼雅加達開幕。雅加達副省長桑迪阿加（Sandiaga Uno）昨天表示，印尼巴達維亞傳統神偶Ondel-ondel將在亞運期間扮演展現雅加達文化的重要角色。

印尼新聞網站「點滴網」（Detik）5日報導，桑迪阿加指出，Ondel-ondel的臉是可客製化的，應該變成名人，以吸引年輕世代。

他說，雅加達省政府希望推出結合好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）或任何當紅人物面容的特殊Ondel-ondel，這樣的神偶可以事先預訂製作，只需2到3週內就能完工。

在女性Ondel-ondel部分，桑迪阿加建議，可以用印尼當紅女歌星賴莎（Raisa Andriana）的面容結合Ondel-ondel。

不過，桑迪阿加的提議立刻招致民眾批評，認為把Ondel-ondel換上布萊德彼特的臉，有違印尼傳統，也會成為另一個印尼人民盲目崇拜西方外國人的不良示範。

此外，不論是布萊德彼特還是賴莎，他們都未同意讓自己的肖像，被雅加達省政府用來當做現代版的Ondel-ondel面容。

Ondel-ondel是一種源於印尼巴達維亞人的民俗表演，這種大型神偶每尊通常高約2公尺，由竹子編製而成，讓扮偶者穿上它。神偶造型有男有女，通常男偶的臉部是紅色的，女偶的臉部則漆成白色。

印尼民俗傳統，Ondel-ondel遊街表演能夠保護人民免於災難或遠離邪靈。印尼人也常將它視為保護村民及後代子孫的象徵，之後演變成經常被用來歡迎賓客或是炒熱節慶的表演活動。（編輯：陳惠珍）1070306

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