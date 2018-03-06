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甕藏春之梅 鶯歌陶甕化身注水壺

中央社2018/03/06 16:52
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市鶯歌有名的地景鶯歌石，化身為鶯歌陶瓷博物館醃脆梅活動的大鵰梅甕「青鶯樂」，融合生活陶與藝術陶，不但可醃脆梅還可當成注水壺、茶壺，這是陶博館17年來的大突破。

鶯歌是源自於北面山脈屹立一塊鸚哥（鸚鵡）狀的岩石得名，鶯歌陶博館今天揭曉今年醃脆梅的陶甕。整體以鳥為形、青瓷為色，鶯歌燒註冊商標的「鳥」躍身為蓋鈕，內嵌卡榫讓蓋子不易鬆脫，甕身和握把的設計相當流線形。

陶博館長吳秀慈表示，今年慶祝陶博館「鶯歌燒品牌」成立10週年，2018年度設計款梅甕「青鶯樂」特別由教育推廣組的職員張詠富以3D軟體建模，並突破傳統陶甕的印象，首次設計成實用性高的注水壺。

「甕藏春之梅」是陶博館每年春天的重量級活動，年年都有特殊設計的梅甕，更是遊客爭相收藏的熱門商品，活動至今17年。

以往除委託陶藝家設計陶甕，也由陶博館教育推廣組長程文宏親自操刀設計，甚至前館長陳春蘭也親自設計2016年款的「舞動陶」。為了鼓勵館員多參與，活動承辦人張詠富今年親自「下海」，利用3D軟體建模，再交給陶瓷工廠師傅做出素胚樣品修正。

吳秀慈說，透過科技軟體設計，比起平面設計圖能讓陶瓷師傅更迅速理解，降低往返修正打樣的次數。透過程文宏的專業經驗指導，也可以迅速掌握注水壺出水口位置、握把的重心位置是否合理。

被暱稱為「大鵰」的梅甕「青鶯樂」，從各種角度欣賞都飽滿有神，甕身兩側有豐厚的羽翼，象徵「鶯歌燒品牌」10年來的蓬勃發展與飽滿。

以往在吃完醃製的脆梅後，陶甕都當成容器、花器、密封罐，今年首次設計成實用的注水壺，搭配青瓷質感，讓梅甕不只是梅甕，更是提升生活品質的用品。

「甕藏春之梅」醃脆梅活動將於8日開放報名，早鳥優惠限時限量，受理網路線上報名，優惠僅到21日止。另有梅甕回娘家方案的優惠，持以往參加活動的陶甕參加今年的活動更便宜。

因應參加醃脆梅活動或僅收藏梅甕的民眾需求，這次設計大小不同的兩款梅甕，大的容量2000ml，提供醃脆梅活動參加者，限量8000個，可以當成家裡的水壺。小的梅甕容量800ml，限量700個，可以當成個人泡茶茶壺。（編輯：劉政權）1070306

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