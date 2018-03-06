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新北敬老眼鏡行開張　免費替長輩驗光配眼鏡

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/06 17:11
▲新北市首創敬老眼鏡行，免費替65歲以上長輩驗光檢查視力，並驗配老花眼鏡。（圖／新北市社會局提供）
▲新北市首創敬老眼鏡行，免費替65歲以上長輩驗光檢查視力，並驗配老花眼鏡。（圖／新北市社會局提供）

關心長輩視力，新北市朱立倫市長今（6）日在市政會議宣布，今年度擴大辦理「關懷爸媽視角專案」，推出了「敬老眼鏡行」，讓設籍新北市且去年度未接受配鏡服務的65歲以上長者，可免費驗光篩檢並驗配老花眼鏡，全面守護長輩視力健康。

朱立倫表示，新北市去(106)年推出「關懷爸媽視角計畫」，幫助長者視力健康檢查、正確矯正視力，結合眼科醫師與新北市視力篩檢巡迴車，29區走透透辦理視力檢查活動，為每位長者開立配鏡建議單，再持建議單至合作的眼鏡行配鏡共辦理68場次，完成配鏡約1萬6,624人。

今年更運用善款擴大推出全國首創的「敬老眼鏡行」，超過百間眼鏡行從今日起共同加入守護長輩視力的行列，替設籍新北市且去年度未接受配鏡服務的65歲以上長輩驗光檢查視力，並依照需求驗配老花眼鏡，且服務皆為免費、不限人數。

新北市社會局長張錦麗說，去年協助上萬名長輩配鏡後發現，很多長者未定期檢查眼睛，甚至有10幾年都未接受檢查，而多數的長者會去夜市選擇老花眼鏡直接配戴，隨者年紀增長生理機能退化，長者在檢查的過程中才知道已患有白內障或視網膜病變的問題，希望子女能關心父母視力，及早篩檢並及時就醫處理，減少因視力問題而衍生跌倒受傷的機率。

新北市衛生局長林奇宏表示，今年度除了結合去年度共同合作的新北市鐘錶眼鏡商業同業公會外，更加入了仁愛眼鏡公司、寶島眼鏡公司等，相關資訊及敬老眼鏡行名冊，請上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」。

關鍵字敬老眼鏡行關懷爸媽視角專案朱立倫
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