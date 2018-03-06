樺漢董座吳惠鋒功成身退 總座朱復銓接任並兼任執行長

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日高層人事異動，董事長吳惠鋒因鴻海集團另有重要工作派任而辭任董事長，董事會推舉總經理朱復銓接任董事長兼任執行長，並任命寶鑫國際法人董事代表鄧覲臺為總經理。
樺漢表示，為推展公司多元化事業版圖，鴻海集團於 2016 年派任具有豐富技術資源的副總裁吳惠鋒擔任該公司董事長，於其任職期間，公司完成與德國上市公司 S&T AG 及 Kontron AG 重大策略投資案，並於網通業務進一步推展，深化集團資源與樺漢科技的整合綜效。
至於新任董事長朱復銓，樺漢表示，其自 2012 年任職公司總經理至今，大幅強化公司競爭力，經營能力與營運實績有目共睹，未來除制定樺漢科技工業電腦事業群戰略目標、併購策略方針、組建高階管理團隊外，並同時肩負鴻海集團與樺漢科技間，協助推動工業互聯網事業等相關工作。
另外新任總經理鄧覲臺樺漢表示，原為資深業務副總，具有多年電腦設備相關應用產業規劃及管理經驗，於工業電腦、IoT 市場深度著墨，未來將綜理公司業務策略、產品規劃、技術發展等藍圖，並領導各部門執行、實現公司計劃及管理公司事務。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>