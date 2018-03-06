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娛樂

圖輯／邵雨薇甩開Blue心情　看藍色小精靈特展

圖輯／記者林柏年2018/03/06 19:04

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

  • ▲邵雨薇參觀藍色小精靈 愛在17特展。（圖／記者林柏年攝 , 2018.3.6）

邵雨薇今（6）日參觀藍色小精靈 愛在17特展，氣色明顯比前陣子好上許多，靠藍色小精靈甩開Blue心情。邵雨薇表示從小在晚餐時間，就會守在電視機前觀看藍色小精靈卡通，忘記動碗筷。邵雨薇透露最有印象的角色是賈不妙及大笨貓，因為卡通裡的壞蛋最後都被小精靈們打敗，實在很活該。她也開玩笑表示，做人要「心存善念，別想害人。」

關鍵字邵雨薇藍色小精靈特展藍色小精靈 愛在17特展
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