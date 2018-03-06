南亞科2月合併營收59.27億月減3.59% DR

南亞科 (2408-TW) 今 (6) 日公布 2 月自結合併營收 59.27 億元，月減 3.59%，主受工作天數減少影響，年增 49.3%；累計今年前 2 月合併營收 120.75 億元，年增 50.23%；南亞科董事會已通過去年股利分配案，每股擬配發 3.5-3.62 元現金股利，看好今年 DRAM 一整年供需健康，本業獲利將優於去年。

南亞科去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙雙創下歷史新高，總經理李培瑛指出，今年 DRAM 整體需求及供給各成長約 20-25%，一整年供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀，去年及前年獲利有來自業外的挹注，今年本業獲利則將會較去年更好。