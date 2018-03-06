NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈提升用藥安全　長照增社區藥事照護樂齡運動遊樂園　提升長輩生活品質500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

南亞科2月合併營收59.27億月減3.59% DR

鉅亨網2018/03/06 17:07
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

南亞科 (2408-TW) 今 (6) 日公布 2 月自結合併營收 59.27 億元，月減 3.59%，主受工作天數減少影響，年增 49.3%；累計今年前 2 月合併營收 120.75 億元，年增 50.23%；南亞科董事會已通過去年股利分配案，每股擬配發 3.5-3.62 元現金股利，看好今年 DRAM 一整年供需健康，本業獲利將優於去年。

南亞科去年稅後純益 402.9 億元，每股純益 14.36 元，雙雙創下歷史新高，總經理李培瑛指出，今年 DRAM 整體需求及供給各成長約 20-25%，一整年供需健康，明年也不至於供過於求，有機會穩定樂觀，去年及前年獲利有來自業外的挹注，今年本業獲利則將會較去年更好。

李培瑛分析今年的產業供需指出，今年第 1 季可看到供給微幅不足需求，價格小幅上漲，第 2 季可望延續第 1 季小漲或是平穩情況，上半年供給需求穩定。

他表示，下半年需求持續強勁，包括雲端及資料中心的需求，還有手機增加智慧化功能，將增加裝載量，加上季節旺季，還有運動賽事，可望刺激包括電視、機頂盒及相關網通產品的需求成長；另外，挖礦機、遊戲機及智慧語音助理等需求，也將可持續推升 DRAM 動能。

南亞科日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南亞科dramheadline
IMF前首席經濟學家：比特...美產量持續攀升 國際油價走跌

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan