被拱取代黃國昌任時力黨主席？林昶佐：假消息

年底選戰接近，有消息指出，經過先前的「勞基法」修法風波後，時代力量陷入路線之爭，黨內有人拱林昶佐取代黃國昌擔任黨主席。林昶佐今（6）日下午回應，該消息非屬實，不清楚這名刻意放話的人，他的目的是什麼？現在時代力量最重要的任務，是把年底選戰打好，將優秀的年輕人送進市議會。

傳言指出，立法院1月審查「勞基法」時，黃國昌帶著所有時力立委到總統府前禁食抗議，但林昶佐認為此舉未獲民眾普遍支持，還將時力跟民進黨的矛盾推升到最高點，讓時代力量陷入路線之爭，黨內因此出現討論停止黃國昌擔任黨主席的聲音。不過時代力量黨章規定，「大型選舉後，才改選主席團及執行主席」，因此黨內有人提議，應讓林昶佐取代黃國昌，擔任時代力量黨主席修正路線。