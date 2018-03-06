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政治

被拱取代黃國昌任時力黨主席？林昶佐：假消息

記者林仕祥／台北報導2018/03/06 17:22
▲外傳時代力量因為勞基法風波陷入路線之爭，黨內有人拱林昶佐取代黃國昌擔任黨主席，林昶佐回應，傳言非事實。（圖／NOWnews資料照）
▲外傳時代力量因為勞基法風波陷入路線之爭，黨內有人拱林昶佐取代黃國昌擔任黨主席，林昶佐回應，傳言非事實。（圖／NOWnews資料照）

年底選戰接近，有消息指出，經過先前的「勞基法」修法風波後，時代力量陷入路線之爭，黨內有人拱林昶佐取代黃國昌擔任黨主席。林昶佐今（6）日下午回應，該消息非屬實，不清楚這名刻意放話的人，他的目的是什麼？現在時代力量最重要的任務，是把年底選戰打好，將優秀的年輕人送進市議會。

傳言指出，立法院1月審查「勞基法」時，黃國昌帶著所有時力立委到總統府前禁食抗議，但林昶佐認為此舉未獲民眾普遍支持，還將時力跟民進黨的矛盾推升到最高點，讓時代力量陷入路線之爭，黨內因此出現討論停止黃國昌擔任黨主席的聲音。不過時代力量黨章規定，「大型選舉後，才改選主席團及執行主席」，因此黨內有人提議，應讓林昶佐取代黃國昌，擔任時代力量黨主席修正路線。

林昶佐回應，這項傳言不是事實，也不知道這名刻意放話的人，他的目的是什麼。林昶佐強調，他跟黃國昌有任何意見，都能夠直接交流，「前幾天我們才一起喝咖啡，討論今年選舉的布局，想刻意透過這樣的放話來分化我們，這不用啦！他說，現在時代力量最重要的任務，是怎麼樣團結，把年底的選戰打好，將優秀的年輕人送進市議會。

林昶佐也指出，這名刻意放話的人，應該不了解時代力量的黨章，今年選後就會按造章程改選，但現在連年底選舉最後的成績都還不清楚，如果要改選，也是年底選後的事情，討論這個「我想還是太早了，距離現在還有將近一年的時間，有心人士可以停止了」。
 

關鍵字黃國昌林昶佐時代力量黨主席勞基法
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