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搶全球商機 新北與阿里巴巴辦電商高峰會

中央社2018/03/06 17:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市政府將與B2B電商平台阿里巴巴國際交易市場於3月14、15日合作舉辦「台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，邀請成功轉型電商企業分享經驗，鼓勵更多企業搶占全球商機。

新北市政府今天舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」啟動記者會。市長朱立倫致詞表示，21世紀是新製造、新貿易的時代，過去都是透過傳統的貿易方式，但隨著電商時代來臨，B2B、B2C已成為生活的一部分。

尤其B2B占整個貿易額的90%，新北市有各類型企業，市府鼓勵企業在面對新的數據時代，要用新的貿易方式，讓製造升級、商業及貿易模式轉型。

朱立倫說，新北市繼與全球電子商務龍頭Amazon旗下雲端運算公司亞馬遜AWS合作，在台北遠東通訊數位園區設立聯合創新中心後，這次再與阿里巴巴B2B合作，希望未來新北市能有更多的中小企業加入電商平台，迎接新時代的挑戰。

這次「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，第一天的高峰會將邀請兩岸電商大師、阿里研究院顧問梁春曉及台灣電子商務專家盧希鵬等人，從互聯網、C2B、客製化量產等面向，剖析B2B跨境電商的未來發展趨勢；第二天的十大網商決賽，將邀集橫跨機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等領域的十大網商進行經驗分享與頒獎。

經發局指出，除與亞馬遜AWS及阿里巴巴B2B合作外，新北市也規劃與日本、東南亞及美國等電子商務平台攜手，協助企業透過電商強化外貿競爭力，迎向全球商機。(編輯:孫承武)1070306

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