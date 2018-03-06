搶全球商機 新北與阿里巴巴辦電商高峰會

（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市政府將與B2B電商平台阿里巴巴國際交易市場於3月14、15日合作舉辦「台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，邀請成功轉型電商企業分享經驗，鼓勵更多企業搶占全球商機。

新北市政府今天舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」啟動記者會。市長朱立倫致詞表示，21世紀是新製造、新貿易的時代，過去都是透過傳統的貿易方式，但隨著電商時代來臨，B2B、B2C已成為生活的一部分。

尤其B2B占整個貿易額的90%，新北市有各類型企業，市府鼓勵企業在面對新的數據時代，要用新的貿易方式，讓製造升級、商業及貿易模式轉型。